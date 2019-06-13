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Çavuşoğlu-le Drian Ortak Basın Toplantısı

ÇAVUŞOĞLU-LE DRİAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Çavuşoğlu-le Drian Ortak Basın Toplantısı

ÇAVUŞOĞLU-LE DRİAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

13 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Çavuşoğlu-le Drian Ortak Basın Toplantısı

ÇAVUŞOĞLU-LE DRİAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

ÇAVUŞOĞLU: "FRANSA'NIN YPG İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİNİ DOĞRU BULMUYORUZ. FRANSA'NIN YPG İLE İŞ BİRLİĞİ İRLİĞİ İÇİNDE OLMASI FRANSA'YA YAKIŞMAZ"

(İDLİB'DE ATEŞKES İDDİASI) ŞU ANDA TAM OLARAK ATEŞKES SAĞLANDIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

(TSK'NIN GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI) SALDIRILARIN KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ, DEVAM EDERSE GEREĞİNİ YAPARIZ"

LE DRİAN:  "(FRANSA'NIN) BİR ÜS VEYA ASKERİ BİRLİĞİNİN KIBRIS'TA KONUŞLANMASI GİBİ BİR ÖNGÖRÜMÜZ OLMADI. RUM BASINI YANILIYOR"

"İDLİB KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ. ATEŞKESE UYULMASINI SAĞLAMAK DURUMUNDAYIZ"

Ankara, 13 Haziran 19 : Ankara’da konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rum basınında yer alan Fransa'nın Güney Kıbrıs’ta  üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarına ilişkin, "Fransa’ya ait bir üssün veya Fransız askeri birliklerinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı." dedi.

Fransız Bakan, "Rum basının bu konuda yanıldığı söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." dedi.

PKK üyeleriyle ilgili Fransa'nın aldığı tedbirleri takdirle karşıladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Fransa'da tutuklu PKK üyesi teröristler var. Yine bazı PKK üyelerinin ve PKK'ya destek veren şahısların mal varlığını dondurma konusunda da Fransa'nın attığı adımları takdirle karşıladığımızı söylemek isteriz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Fransa ile Suriye konusunda bir konu hariç görüşlerinin tamamen örtüştüğünü belirterek, sahadaki durum, siyasi süreçle ilgili konular, rejimin saldırganlığı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü dahil tüm konularda Fransa ile ortak hareket ettiklerini kaydetti.

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İDLİB'DE ATEŞKES İDDİASI

Çavuşoğlu, İdlib Muhtırasının tam olarak uygulanması konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, öte yandan rejimin siyasi değil askeri çözüme inandığına işaret etti.

Son zamanlarda rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, özellikle okullar ve hastanelerle sivillerin hedef alındığını söyledi.

Çavuşoğlu, çatışmaların durması için Rusya ile yoğun çaba sarfettiklerini belirterek, "Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama bu konuda Rusya ile beraber ciddi, samimi gayretlerimizin olduğunu da söylemek isterim." diye konuştu.

 TSK'NIN GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

Bakan Çavuşoğlu bu sabah Türkiye'nin 10. gözlem noktasına yönelik saldırı olduğunu söyledi. Üç Türk askerinin bu saldırıdan hafif şekilde  yaralandığını bildiren Çavuşoğlu, "Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın." dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, rejime de bu saldırıların durması için Rusya'nın ve İran'ın garantör olarak gerekli baskıyı kurması gerektiğinin altını çizdi.

"RUM BASINI YANILIYOR"

Fransız Bakan Le Drian, Rum basınında yer alan Fransa'nın GKRY'de üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarına ilişkin, "Fransız bir üssün veya Fransız askeri birliklerinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı." dedi. Fransız Bakan, "Rum basının bu konuda yanıldığı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"İDLİB KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib meselesinde durumdan kaygılı olduklarını söyleyerek, "Biz İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız. Çünkü çok tehlikeli ve patlayıcı etkiye sahip olabilecek bir durum var ortada." şeklinde konuştu.

Le Drian, "Ateşkese müdahale edebilecek her bir adım, sonrasında hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir." uyarısını yaptı.

(AA/RÇ/FG)

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