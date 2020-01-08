Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "BUGÜN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN VE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, 12 OCAK GECE YARISI 00.00'DA LİBYA'DA ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORLAR"

"(ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ) İDLİB'TE ATEŞKES BAŞTA OLMAK ÜZERE, SURİYE'DEKİ İŞ BİRLİĞİMİZ, ABD-İRAN GERİLİMİNİN AZALTILMASIYLA İLGİLİ NELER YAPABİLECEĞİMİZ, ELBETTE IRAK VE NİHAYETİNDE DE LİBYA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMUŞLARDIR"

İstanbul, 8 Ocak 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Haliç Kongre Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, TürkAkım'ın açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İdlib'te ateşkes başta olmak üzere, Suriye'deki iş birliğimiz, ABD-İran geriliminin azaltılmasıyla ilgili neler yapabileceğimiz, elbette Irak ve nihayetinde de Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özellikle Libya'da ateşkesin sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla epeydir çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önce bir heyetimiz Moskova'ya giderek Rus karşıtlarıyla bu anlamda görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Bugünkü görüşmenin neticesi olarak bir ortak açıklamayı biraz sonra sizlere dağıtacağız. Özelikle Libya'da ateşkesle ilgili şunu vurgulamak isterim, bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem ortağımız Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabalarımız esasen Berlin sürecinin de başarıyla tamamlanması ve Libya'ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da sağlayacaktır."

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü iş birliği için mevkidaşı Lavrov'a da teşekkür etti.

(AA/RU/HA)

