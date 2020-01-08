banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112876
ALTIN
296.115
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7359
EURO
6.6089
Güzelyurt’ta bir bina çöktü!
GÜZELYURT’TA BİR BİNA ÇÖKTÜ!
Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası
YİNE KAZA!
Lefkoşa Girne yolu trafiğe açık
LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE AÇIK
Sürücülere bir uyarı daha
SÜRÜCÜLERE BİR UYARI DAHA

Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:

Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:

08 Ocak 2020 Çarşamba 16:17
Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "BUGÜN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN VE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, 12 OCAK GECE YARISI 00.00'DA LİBYA'DA ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORLAR"

"(ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ) İDLİB'TE ATEŞKES BAŞTA OLMAK ÜZERE, SURİYE'DEKİ İŞ BİRLİĞİMİZ, ABD-İRAN GERİLİMİNİN AZALTILMASIYLA İLGİLİ NELER YAPABİLECEĞİMİZ, ELBETTE IRAK VE NİHAYETİNDE DE LİBYA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMUŞLARDIR"

İstanbul, 8 Ocak 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Haliç Kongre Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

banner317
Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, TürkAkım'ın açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İdlib'te ateşkes başta olmak üzere, Suriye'deki iş birliğimiz, ABD-İran geriliminin azaltılmasıyla ilgili neler yapabileceğimiz, elbette Irak ve nihayetinde de Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özellikle Libya'da ateşkesin sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla epeydir çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önce bir heyetimiz Moskova'ya giderek Rus karşıtlarıyla bu anlamda görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Bugünkü görüşmenin neticesi olarak bir ortak açıklamayı biraz sonra sizlere dağıtacağız. Özelikle Libya'da ateşkesle ilgili şunu vurgulamak isterim, bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem ortağımız Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabalarımız esasen Berlin sürecinin de başarıyla tamamlanması ve Libya'ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da sağlayacaktır."

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü iş birliği için mevkidaşı Lavrov'a da teşekkür etti.

(AA/RU/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkakım doğal gaz boru hattı açıldı
Türkakım doğal gaz boru hattı açıldı
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Türkiye’de kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı
Türkiye’de kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı
Türkakım Doğal Gaz Boru Hattı yarın açılıyor
Türkakım Doğal Gaz Boru Hattı yarın açılıyor
Mevlüt Çavuşoğlu: “Cezayirle Libya krizinde işbirliği yapacağız“
Mevlüt Çavuşoğlu: “Cezayirle Libya krizinde işbirliği yapacağız“
Ekşi: “Saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen seferlerimiz iptal edildi“
Ekşi: “Saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen seferlerimiz iptal edildi“
Washington'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası anlatıldı
Washington'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası anlatıldı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Erdoğan: Mit Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor
Erdoğan: Mit Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim