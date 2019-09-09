Çavuşoğlu, Lavrov İle Telefonda Görüştü

Ankara, 9 Eylül 19 (.): Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
(AA/RÇ/GÜL)
Ankara, 9 Eylül 19 (.): Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Ankara, 9 Eylül 19 (.): Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
(AA/RÇ/GÜL)