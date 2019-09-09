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Çavuşoğlu, Lavrov İle Telefonda Görüştü

Ankara, 9 Eylül 19 (.): Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Lavrov İle Telefonda Görüştü

Ankara, 9 Eylül 19 (.): Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:20
Çavuşoğlu, Lavrov İle Telefonda Görüştü

Ankara, 9 Eylül 19 (.): Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.

(AA/RÇ/GÜL)

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