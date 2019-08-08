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Çavuşoğlu: “gelecek Nesiler İçin Yunanistan’la Birlikte Çalışmalıyız”

Ankara, 8 Ağustos 19 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan\'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek,

Çavuşoğlu: “gelecek Nesiler İçin Yunanistan’la Birlikte Çalışmalıyız”

Ankara, 8 Ağustos 19 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan\'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek,

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
Çavuşoğlu: “gelecek Nesiler İçin Yunanistan’la Birlikte Çalışmalıyız”

Ankara, 8 Ağustos 19 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos’un katıldığı oturumun açılış konuşmasını yaptı.

AB Komisyonu bünyesindeki mevcut görevini bırakmaya hazırlanan Avramopoulos ile gelecekteki yeni görevlerinde de birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Çavuşoğlu, Avramopoulos'un Türkiye-AB ilişkilerinin destekçisi olduğunu vurguladı.

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Çavuşoğlu, Avramopoulos ile göç konusu başta olmak üzere, zor dönemlerde birlikte çalıştıklarına işaret ederek, AB yetkilisinin, ülkesi Yunanistan ile Türkiye'nin ilişkilerindeki yapıcı tavrına dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan, bizim için çok önemli bir ülke. Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

 

(AA/FG)

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