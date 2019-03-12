Çavuşoğlu, Bm Temsilcisi Lute İle Görüştü

ÇAVUŞOĞLU: "BM GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS DANIŞMANI JANE HOLL LUTE'A KIBRIS'TA KALICI ÇÖZÜM İÇİN HER OPSİYONUN MASADA OLDUĞUNU ANCAK HER DURUMDA KIBRIS TÜRKLERİNİN SİYASİ EŞİTLİĞİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR ŞART OLDUĞUNU VURGULADIK"

Ankara, 13 Mart 19 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçici Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Danışmanı Lute ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute'a Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık" ifadesini kullandı.

(AA/ÖZ/HA)