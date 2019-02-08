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Çavuşoğlu Bm\'nin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Raporunu Değerlendirdi: "bm\'nin Soruşturma Başlatması Gerekiyor"

Antalya, 8 Şubat 19 (.): Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM\'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporuyla ilgili,

Çavuşoğlu Bm\'nin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Raporunu Değerlendirdi: "bm\'nin Soruşturma Başlatması Gerekiyor"

Antalya, 8 Şubat 19 (.): Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM\'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporuyla ilgili,

08 Şubat 2019 Cuma 17:32
Çavuşoğlu Bm\'nin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Raporunu Değerlendirdi:
Antalya, 8 Şubat 19 (.): Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM\'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporuyla ilgili, "BM\'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor" dedi.
Çavuşoğlu, BM\'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik raporuna ilişkin yaptığı açıklamada BM raportörünün ön bilgi toplamak için Türkiye\'ye geldiğini, yanında 5-6 kişilik uzman ekiplerin de yer aldığı söyledi.
Raportör ile önce kendisinin görüştüğünü ardından Adalet Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüşme gerçekleştirildiğini anlatan Çavuşoğlu, "İstanbul\'da Cumhuriyet Başsavcımızla görüştüler, gerekli mercilerden detaylı bilgileri aldılar. Soruşturma sürecinde elde ettiğimiz bilgileri delilleri de paylaştık. Süreçle ilgili genel ve detay bilgiler de verildi. Bu resmi bir soruşturma değil, ön bilgi toplamak için gelen bir heyetti. BM\'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor. BM soruşturması için tabii güvenlik konseyinden bir karar çıkması gerekiyor. Bunu ihtimal dahilinde görmüyoruz maalesef bazı ülkelerin tutumu sebebiyle ama gerçeklerin aydınlatılmasıyla ilgili bir komisyonun kurulmasını genel sekreterin kendisi ya da insan hakları komiseri gerçekleştirebilir." diye konuştu.
İki gün önce Washington\'da bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla bu konuyu değerlendirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerle birlikte bu başvuruyu yapacağız. Çünkü bugüne kadar cevaplanmamış sorular var. Halen cevaplanmamış sorular var. Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda önce öldürülüp sonra cesedinin parçalandığını Suudi Arabistan da itiraf etti ama cesedinin nerede olduğunu, parçaların nerede olduğunu henüz bilmiyoruz. Ailesinin de hakkı. Özellikle de soruşturmanın tüm soruların cevabının aydınlatılmasıyla birlikte sonuçlandırılması bakımından da çok önemli. Diğer taraftan herkes bu cinayetin arkasında kim var, talimatı kim verdi, konusunda tahminleri yorumları var. Ama henüz bu konuda Suudi Arabistan tarafından net bir cevap da almış değiliz. Ayrıca Türkiye\'de yerel iş birlikçilerin olduğunu itiraf ettiler ama bu kişilerle ilgili de henüz bize ulaşmış bir bilgi yok."
Türkiye\'nin elindeki bilgileri ve delilleri tüm uluslararası camiayla paylaştığı gibi Suudi Arabistan\'la da paylaştığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bunun karşılığında Suudi Arabistan\'dan henüz bu konularla ilgili veya orada yürütülen soruşturmayla ilgili bir bilgi alınamamıştır. Bu gerçekler ışığında BM\'nin inisiyatif alması en isabetli yol olacaktır. Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor. Bu da önemli." diye konuştu.
(AA/GÖZ/GÜL)
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