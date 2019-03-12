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Çavuşoğlu Antalya’da Lute İle Görüştü

Antalya, 12 Mart 19 :  Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Çavuşoğlu Antalya’da Lute İle Görüştü

Antalya, 12 Mart 19 :  Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

12 Mart 2019 Salı 06:25
Çavuşoğlu Antalya’da Lute İle Görüştü

Antalya, 12 Mart 19 :  Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Danışmanı Lute ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute'a Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

Lute, adadki temaslarının ardından önceki hafta Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Katrougalos ile de biraraya gelmişti.

(FG)

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