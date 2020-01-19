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Çavuşoğlu, Abd\'li Mevkidaşı Pompeo İle Bir Araya Geldi

Berlin/Ankara,  19 Ocak 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Abd\'li Mevkidaşı Pompeo İle Bir Araya Geldi

Berlin/Ankara,  19 Ocak 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

19 Ocak 2020 Pazar 09:59
Çavuşoğlu, Abd\'li Mevkidaşı Pompeo İle Bir Araya Geldi

Berlin/Ankara,  19 Ocak 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de görüştü. 

Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı. 

(AA/RÇ/HÖ)

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