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Çavuşoğlu: Türkiye, Suriye'den çekilme süreci için ABD ile ortak görev gücü kurdu

Çavuşoğlu: Türkiye, Suriye'den çekilme süreci için ABD ile ortak görev gücü kurdu

07 Şubat 2019 Perşembe 09:53
Çavuşoğlu: Türkiye, Suriye'den çekilme süreci için ABD ile ortak görev gücü kurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, başta IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile ABD'nin Amerikan askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'nin Suriye'de söz konusu olan güvenlik kaygılarına yönelik ortak çalışmalar yaptığını aktaran Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak bir görev gücünün kurulduğunu bildirdi.

Menbiç yol haritasında da gecikmelerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Menbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın halen Menbiç'in içinde olduğunu ve örgütün Menbiç'ten çekilmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG'lileri bir tuttuğuna dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeydoğusuna kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin kaygılarına hitap eden bir güvenli bölgenin Türkiye tarafından da destekleneceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu ancak daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin buna yanaşmadığını kaydetti.

Son Güncelleme: 07.02.2019 10:55
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
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