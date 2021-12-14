Çavuşoğlu TBMM Genel Kurulu'nda konuştu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını korumak için sahada ve masada gerekeni yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, “Bu yıl Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza 3’üncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı ve her seferinde de ilgili ülkelerle temasımızın ve sahadaki askerlerimizin yani silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik.” dedi.

Kıbrıs’ta çözümün ancak KKTC’nin varlığının ve Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının tanınmasıyla mümkün olacağını belirten Çavuşoğlu, denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girmeye gerek olmadığını, yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, Amerika ve Katar’ın Türk kıta sahanlığına izinsiz girmeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle dedi; “Katar’ın ve Exxon’un imzaladığı anlaşmaya gelince kim olursa olsun bizim kıta sahanlığımıza bizden izinsiz kimse giremez. Ayrıca KKTC’nin ruhsat verdiği sahalara da bizden izinsiz kimse giremez. Dolayısıyla bu anlaşmada beşinci parselde her iki ülke de taahhüt etti ki -Amerika ve Katar- bizim kıta sahanlığımızın içine girmeyecek. Kıbrıs etrafındaki tüm zenginliklerde KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün de hakları var. O nedenle biz diyoruz ki hakça paylaşım oluncaya kadar biz de KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda Kıbrıs Türk halkı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”