Çavuşoğlu:  “Sahaya inerek, diplomasi masasına döneceklerini öğretiyoruz“

ÇAVUŞOĞLU AK PARTİ ANTALYA 7. OLAĞAN İL KONGRESİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA DOĞALGAZ KONUSUNA DA DEĞİNDİ

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her zaman önceliklerinin diplomasi olduğunu belirterek, "Ama diplomasiye inanmayanlara da sahaya inerek, nasıl tekrar diplomasi masasına döneceklerini öğretiyoruz, itinayla öğretiyoruz." dedi.

Suriye'de kurulan oyunu bozduklarını, Libya'da siyasi çözüm konusunda ısrarcı davrandıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de 'hakça paylaşım' dedik. 'Türkiye'yi. KKTC'yi dışlamayın, hakça paylaşımdan yana olun' dedik. Ne dediler, 'hayır' dediler. 'Yunanistan, Güney Rum kesiminin hakları var, ne yaparsak doğrudur' dediler. Biz ne yaptık, sahaya indik, bayrak dalgalandırdık Akdeniz'de. Herkes Türkiye ile nasıl iş birliği yapılacağını öğrenmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Diplomasinin açık olduğunu, kendisine güvenen herkesi diplomasiye çağırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, görüşmeleri "taviz" olarak değerlendirenlere ise tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde, şehrin, turizm diplomasisinde de etkin rol oynadığını ifade etti.

Türkiye'nin Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarını canlandırma konusunda mutabakat yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu gelişmenin diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yapılan görüşmeler sayesinde bu yıl Türkiye'de ve Antalya'da daha fazla turistin ağırlanacağını bildirdi.

Türkiye'nin, sahada ve masada güçlü diplomasiyle hareket ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, yerli ve milli diplomasiyi de aktif kullandıklarını söyledi.

Türkiye'nin artık başkalarının kurduğu oyunları takip etmediğine, kendisini ilgilendiren konularda oyunu bizzat kendisinin kurduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yeri geliyor, Türk milletinin aleyhine kurulan oyunları da biz bozuyoruz. Her zaman 'diplomasi önceliğimiz' diyoruz. Ama diplomasiye inanmayanlara da sahaya inerek, nasıl tekrar diplomasi masasına döneceklerini öğretiyoruz, itinayla öğretiyoruz." diye konuştu.

Karabağ sorununa da değinen Çavuşoğlu, "Karabağ sorunu vardı, 'diplomasi var' dedik. Kimse yanaşmadı, Ermenistan'ı destekliyorlardı. Azerbaycan sahaya indi, hakkı olanı aldı, topraklarını geri aldı." dedi.



Şimdi ise diplomasiden yana tavır sergilemeye çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, AB konusunda da aralıkta olumlu mesajlar verildiğini, olumlu atmosferde ilişkileri geliştirmek için bir yol haritası üzerinde çalışıldığını hatırlattı."SALGIN DÖNEMİNDE 156 ÜLKEYE YARDIM ELİ UZATILDI"Çavuşoğlu, diplomaside yumuşak ve sert güçten bahsedildiğini, Türkiye'nin ise ikisini de kullanan akıllı güç olduğunu vurguladı.Türkiye'nin kurumlarıyla dünyanın her yerinde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, insani yardımda dünyada birinci konumda bulunduğunu söyledi.Salgın döneminde 156 ülkeye yardım eli uzatıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Bize diyorlar ki 'kimseyle geçinemiyorsunuz' kim söylüyor? Dışarıda söyleyen azaldı da içeride muhalefet. Türkiye herkesle kavga ediyormuş da Türkiye Birleşmiş Milletler ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na eş başkanlık yapıyor. Sadece masada değil, dünyanın her yerinde Somali'de, Mali'de, Venezuella'da güvenilir bir arabulucu oluyor. Bugün 248 temsilcilikle dünyada en fazla bayrak dalgalandıran beş ülkeden birisiyiz. Vatandaşlarımızı soydaşlarımı, akraba topluluklarımıza karşı da sorumluluğumuz var. Ambulans uçakla 380'den fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.""TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN BÜYÜKTÜR"Çavuşoğlu, Antalya'da ise şehir hastanesinden cimnastik salonlarına, yurt inşaatlarına kadar birçok hizmet yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.Antalya'da son 19 yılda 45 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, tüm bunların birlik ve beraberlikle elde edildiğini belirtti.Dayanışma içerisinde hedeflerine inandıkları yolda devam edeceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Millletin huzur ve güveni, müreffehi için sorumluluk AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndadır. Ümmetin, mazlum coğrafyalarda haksızlıkla boğuşan tüm toplumların tek ümidi Türkiye'dir. Suriye'deki çocukların gözyaşları, Afrika'dan Türkiye'yi bekleyen umut dolu yürekleri, Uygur Türkleri bize sorumluluğumuzun ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den büyüktür." ifadesini kullandı.Kongrelerin, parti kademelerinin her yaştan üyesiyle yeniden yollara düştüğü ve istikametini pekiştirdiği, enerjisini tazelediği dönemler olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Kongreler, tüm parti mensuplarına geçmiş çalışmalar hakkında muhasebe yapma, yenilenme ve eksiklerini giderme fırsatı sunmaktadır. Mevki ve makamlar geçici, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi yükseltme sevdası ise kalıcıdır. Biz de buna bağlıyız. Bundan sonra partimizde çıkarlar değil, projeler ve vizyonlar konuşacaktır. AK Parti Antalya ailesi, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne en güçlü desteği vermelidir." diye konuştu.