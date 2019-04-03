banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94538
ALTIN
232.972
DOLAR
5.6121
STERLİN
7.3841
EURO
6.3033
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu
BİR EVDE 12 GRAM HİNTKENEVİRİ...
Dolar soruşturmasında İsrailli bir kişi tutuklandı
DOLAR SORUŞTURMASINDA İSRAİLLİ BİR KİŞİ...
banner307
Flaş Haber
Akacan davasında gerginlik
Kapat

Çavuşoğlu: ‘S-400’ler satın alındı geri adım atmayacağız’

Çavuşoğlu: ‘S-400’ler satın alındı geri adım atmayacağız’

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:49
Çavuşoğlu: ‘S-400’ler satın alındı geri adım atmayacağız’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington temasları çerçevesinde Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin NATO’daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik” konulu panelde konuştu.

Çavuşoğlu panelde yaptığı konuşmada Rusya’dan alınması planlanan S-400 füzeleri konusuna da değindi. Çavuşoğlu, “S-400’ler alındı, geri adım atmayacağız” dedi. 

Çavuşoğlu bununla birlikte Türkiye’nin Amerika’ya S-400’lerin Amerika’ya ya da NATO askeri teçhizatına tehdit olup olmadığını belirlemek için bir teknik çalışma grubu oluşturulmasını önerdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, S-400’lerin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini de vurguladı.

Dışişleri Bakanı, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önceki yönetimin Patriot satışı yapmamasını hata olarak gördüğünü söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Patriot satışıyla ilgili son anda bir teklifin geldiğini ancak satışın onaylanacağı garantisi verilmediğini belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasında, bütün ülkelerin Suriye’yi terketmesi gerektiğini kaydetti ve Amerika’nın PKK ve YPG’yle işbirliği yaptığını, bunun da Türkiye için tehdit olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’den çekilme süreciyle ve F-35’lerin teslimatıyla ilgili Amerika’dan farklı açıklamaların geldiğine de dikkat çekti.

Son Güncelleme: 03.04.2019 18:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de 21 İlde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verildi
Türkiye’de 21 İlde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verildi
CHP'den “İstanbul“ açıklaması
CHP'den “İstanbul“ açıklaması
AK Parti'den seçim değerlendirmesi
AK Parti'den seçim değerlendirmesi
Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“
Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“
İmamoğlu: “Mazbatamı istiyorum”
İmamoğlu: “Mazbatamı istiyorum”
Atatürk Havalimanı'ndan taşınma kazırlıkları
Atatürk Havalimanı'ndan taşınma kazırlıkları
İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak
İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Anıtkabir ziyareti açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Anıtkabir ziyareti açıklaması
İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti
İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti
Türkiye’de Siyasi Partiler 42 İlde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
Türkiye’de Siyasi Partiler 42 İlde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim