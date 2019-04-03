Çavuşoğlu: ‘S-400’ler satın alındı geri adım atmayacağız’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington temasları çerçevesinde Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin NATO’daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik” konulu panelde konuştu.

Çavuşoğlu panelde yaptığı konuşmada Rusya’dan alınması planlanan S-400 füzeleri konusuna da değindi. Çavuşoğlu, “S-400’ler alındı, geri adım atmayacağız” dedi.

Çavuşoğlu bununla birlikte Türkiye’nin Amerika’ya S-400’lerin Amerika’ya ya da NATO askeri teçhizatına tehdit olup olmadığını belirlemek için bir teknik çalışma grubu oluşturulmasını önerdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, S-400’lerin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini de vurguladı.

Dışişleri Bakanı, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önceki yönetimin Patriot satışı yapmamasını hata olarak gördüğünü söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Patriot satışıyla ilgili son anda bir teklifin geldiğini ancak satışın onaylanacağı garantisi verilmediğini belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasında, bütün ülkelerin Suriye’yi terketmesi gerektiğini kaydetti ve Amerika’nın PKK ve YPG’yle işbirliği yaptığını, bunun da Türkiye için tehdit olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’den çekilme süreciyle ve F-35’lerin teslimatıyla ilgili Amerika’dan farklı açıklamaların geldiğine de dikkat çekti.