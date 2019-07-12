Çavuşoğlu, “(S-400 teslimatı) herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek“

ÇAVUŞOĞLU-CASSİS ORTAK BASIN TOPLANTISI (1)

İSVİÇRE DIŞİŞLERİ BAKANI IGNAZİO CASSİS: "TÜRKİYE'NİN GÖÇMENLER KONUSUNDA NE KADAR BÜYÜK ROL OYNADIĞINI, ORTA DOĞU'DAN VE SURİYE'DEN GELEN GÖÇMENLERE KAPILARINI AÇTIĞINI VE ONLARI MİSAFİRPERVER ŞEKİLDE KARŞILADIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 sistemi teslimatına ilişkin sürecin seyrinde devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek" dedi.

Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"(S-400 anlaşması) Bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler de devam ediyor. Zaten Millî Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek."

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ise, "Türkiye'nin göçmenler konusunda ne kadar büyük rol oynadığını, Orta Doğu'dan ve Suriye'den gelen göçmenlere kapılarını açtığını ve onları misafirperver şekilde karşıladığını çok iyi biliyoruz." dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsviçreli mevkidaşı Cassis, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cassis, iki ülke arasındaki ilişkilerin yaklaşık 100 yıllık köklü geçmişe sahip olduğunu belirterek, ilişkileri geliştirmek ve yapıcı yönde ilerletmek istediklerini söyledi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu ile geçen eylül Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta yaptığı görüşmelerde ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını hatırlatan Cassis, Türkiye'nin bölgesel konuları görüşmek için çok önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Konuk Bakan, İsviçre'de 130 bine yakın Türk diasporasının bulunduğunu ve bunların bir kısmının Türk, bir kısmının da Kürt kökenli olduğunu vurgulayarak, bu diasporanın ikili ilişkilerde köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Cassis, İsviçre Parlamentosu tarafından birkaç gün önce Serbest Dolaşım Anlaşması'nın kabul edildiğini anımsatarak, "Sayın Çavuşoğlu da görüşmeler esnasında, aynı Serbest Dolaşım Anlaşması'nın Türkiye'nin gündeminde olduğunu ifade etti." dedi.

"TÜRKİYE GÖÇMENLER KONUSUNDA BÜYÜK ROL OYNUYOR"

Bakan Cassis, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde insan hakları, ifade özgürlüğü ve örgütlenme konularının da gündeme geldiğine işaret etti.

İkili ilişkilerde birtakım pürüzlerin de olduğunu söyleyen Cassis, Çavuşoğlu'na, İsviçre'nin özellikle insan hakları konusuna önem verdiğini söylediğini aktardı.

Konuşmasında göçmenler konusuna da değinen Cassis, "Bu konuda, Türkiye'nin ne kadar büyük rol oynadığını, Orta Doğu'dan ve Suriye'den gelen göçmenlere kapılarını açtığını ve onları misafirperver şekilde karşıladığını çok iyi biliyoruz. Bu noktada İsviçre, Türkiye'ye yardım etmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Cassis, uluslararası platformlarda yasa dışı göçün çok önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bu konuda çok sağlam bir duruş sergiliyor ve 4 milyondan fazla mülteciyi kendi topraklarında misafir ederek ne kadar büyük bir rol oynadığını biliyoruz, farkındayız." ifadelerini kullandı.

Lefkoşa ve Atina'nın ardından Türkiye'ye geldiğini dile getiren Cassis, bu ziyaretlerin amacının Kıbrıs meselesinin tekrar ele alınması olduğunun altını çizdi. Cassis, şunları kaydetti:

"(Ziyaretin amacı) Kıbrıs meselesini çözüm yönünde nasıl canlandırabiliriz, bunu farklı taraflarla görüşmekti. Kıbrıs meselesinde barış yönündeki görüşmeler için Crans Montana'da olduğu İsviçre'nin farklı şehirlerinde gerçekleşti. Şimdi bu aşamadan sonra bu barış sürecini tekrar canlandırabilir miyiz gibi konuları mevkidaşımla görüştük."

Cassis, İsviçre'nin Kıbrıs meselesi ya da Yunanistan ile görüşmeler konusunda hizmetlerini sunduğunu belirterek, "Çünkü taraflar birbirlerini tanımadıklarında ya da birbirleriyle konuşmadıklarında herhangi bir diyalog ya da sorunlara çözüm bulunması mümkün değildir." dedi.

İsviçreli Bakan Cassis, Doğu Akdeniz'deki sorunların temeldeki sorunların başka şekilde ifadesi olduğuna değinerek, "İsviçre, temel sorunun çözümü için gereken ortamı hazırlamaya hazır." şeklinde konuştu.