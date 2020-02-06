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Çavuşoğlu: “Rusya’dan beklentimiz Esed rejimini durdurması”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarının arttığını ve Rusya'dan beklentilerinin

Çavuşoğlu: “Rusya’dan beklentimiz Esed rejimini durdurması”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarının arttığını ve Rusya'dan beklentilerinin

06 Şubat 2020 Perşembe 11:06
Çavuşoğlu: “Rusya’dan beklentimiz Esed rejimini durdurması”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarının arttığını ve Rusya'dan beklentilerinin "rejimin durdurulması" olduğunu belirterek, "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler. Amacımız, burada çatışmanın durdurulmasıdır." dedi. 

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bakü'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İdlib'de rejimin saldırganlığının tüm dünyada endişe yarattığını dile getiren Çavuşoğlu, buradaki yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Çavuşoğlu, 2 bine yakın sivilin rejim tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için rejimin garantörü Rusya ve İran ile Astana, Soçi, Ankara, Moskova ve Tahran'da üçlü formatta çok çalıştıklarını anımsattı. 

Sahada sükunetin sağlanması konusunda bu görüşmelerin faydasını da gördüklerine değinen Çavuşoğlu, buna karşılık, son zamanlarda İdlib'de rejimin saldırganlığının herkesi rahatsız ettiğini vurguladı. 

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Çavuşoğlu, "rejimin garantörlerinden Rusya'dan beklentilerinin, 'rejimin durdurulması' olduğunu" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuları bugüne kadar birlikte çalıştığımız Rusya ile de görüşüyoruz. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de oradaydım. Açık açık tüm sorunlar konuşuldu ve birlikte çalışma konusunda yine bir karar çıktı. Şimdi Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Bu heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa liderler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecekler. Amacımız burada çatışmanın durdurulmasıdır."

İdlib'de sahada hedeflerinin Rusya olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Burada saldırıyı yapan kimdir? Rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran rejimdir. Bizim orada Soçi mutabakatı noktasındaki gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, rejimin saldırganlığına devam etmesi durumunda Türkiye'nin karşılığını yine vereceğini vurguladı. 

İnsani dramın sona ermesi için de gerekenlerin yapılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye'nin sorumluluğunda olmadığına dikkati çekti.

Son Güncelleme: 06.02.2020 14:33
Anahtar Kelimeler:
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluEsed Rejimi
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