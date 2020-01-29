Çavuşoğlu: “Rumlar gözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz'de çözümün tek seçeneği var. Rumlar ve Yunanistan paylaşıma hazır olacak. Biz kendi çıkarlarımız ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için adım attık. Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz. Kararlılığımıza devam edeceğiz." dedi.

İsrail gazetesinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef göstermesine ilişkin, "Demek ki iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz. Türkiye artık birçok oyunu sahada bozuyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı tek taraflı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Sözde yüzyılın barış planının ölü doğduğu aşikar. Tek taraflı hazırlanmış bir plan. Aslında daha önce ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyınca tarafsızlığını yitirmiş oldu." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, herkesin bu planın içinde ne olmayacağını bildiğine işaret ederek, Trump'ın bu açıklamayı Netanyahu ile birlikte yaptığına dikkati çekti.

Planın Filistinlilerin haklarını gözetmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Plan açıklanırken Trump’ın yanında Netanyahu var. Dengeli bir şey olsa Netanyahu orada olmazdı. Hem Filistin hem Orta Doğu Barış Planı açıklanıyor hem de Netanyahu, Trump’ın hemen yanında duruyor. Bu plan, Netanyahu'nun seçim kampanyasına destektir. Bu planın barış getireceği falan yok. Getirmez de. İslam coğrafyasının tepkisini daha göremedik. İslam dünyasının gerçek anlamda tepkisini Cidde'de göreceğiz."

Çavuşoğlu, İsrail'de bir gazetenin MİT Başkanı Fidan'ı hedef göstermesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Demek ki iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz. Türkiye artık birçok oyunu sahada bozuyor. Libya’daki oyunu bozuyor. Libya’da arka tarafta İsrail’in olduğunu herkes biliyor. Doğu Akdeniz’de, Suriye'de oyunları bozuyor. İsrail ile ilişkilerimiz ortada ama bizim İsrail'i hedef alan, İsrail’e düşmanlık içeren istihbaratın doğrudan çalışması yok. İstihbaratımız ne yapıyor? Aksine, onların bu tür faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor. Güçlü şekilde hareket ediyoruz. İlk defa gerçekten Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor. Oyunları bozuyor ya da açığa çıkarıyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi. Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız, Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, ilk defa Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor."

Konuşmasında Karabağ sorununa da değinen Çavuşoğlu, "Karabağ'da bir çözüm bulmak için çaba sarf ediyoruz. Rusya, bu işe ağırlığını koyarsa biz bu işi çözeriz. Bu yıl da Karabağ meselesine ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

"DOĞU AKDENİZ'DE ÇÖZÜMÜN TEK SEÇENEĞİ VAR"

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusuna ilişkin ise "Doğu Akdeniz'de çözümün tek seçeneği var. Rumlar ve Yunanistan paylaşıma hazır olacak. Biz kendi çıkarlarımız ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için adım attık. Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz. Kararlılığımıza devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına da tepki gösteren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Mahkeme savcılığının mütalaası, PKK'nın yanında. Devlet buna müdahale etti. Mahkeme ideolojik karar verdi. Burada önemli olan Belçika devletinin tutumu. Bize verdikleri söz, PKK'yı terör örgütleri listesinde tutmaya devam edecekleri. Genel bir samimiyetsizlik var. Belçika ile ilişkilerimizde nasıl adımlar atacağımızı ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşacağız."