Çavuşoğlu, Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo,'de gerginliğin azaltılması da dâhil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.