Çavuşoğlu, Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.
17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:24
Son Güncelleme: 17.08.2020 11:02
ABD Dışişleri Bakanlığı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.