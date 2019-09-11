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Çavuşoğlu: “Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir apartheid devleti“

Çavuşoğlu: “Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir apartheid devleti“

11 Eylül 2019 Çarşamba 07:56
Çavuşoğlu: “Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir apartheid devleti“

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:  "YASA DIŞI, HUKUKSUZ VE SALDIRGAN MESAJLARI VERMEYE DEVAM EDEN NETANYAHU'NUN SEÇİM VAADİ IRKÇI BİR APARTHEİD DEVLETİ" 
 "FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN HAK VE HUKUKUNU SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter'dan tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." mesajını paylaştı.
 

NETANYAHU'NUN İLHAK VAADİ

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Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.
Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
 

Son Güncelleme: 11.09.2019 12:38
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