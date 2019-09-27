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Çavuşoğlu'ndan New York'ta yoğun diplomasi trafiği

TC  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta 20'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdi, yaklaşık 20 toplantıya iştirak etti.

Çavuşoğlu'ndan New York'ta yoğun diplomasi trafiği

TC  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta 20'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdi, yaklaşık 20 toplantıya iştirak etti.

27 Eylül 2019 Cuma 07:12
Çavuşoğlu'ndan New York'ta yoğun diplomasi trafiği


Bakan Çavuşoğlu, yoğun diplomasi yürüttüğü New York'ta çok sayıda ikili temasta bulundu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantılara başkanlık etti ve birçok toplantıya katıldı. 
Çavuşoğlu, ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye, Anayasa Komitesi, Kıbrıs ve bölgesel konular ele alındı. 
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarına kavuşmak için bekleyen annelerin durumunu da gündeme getirdi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele aldı ve Türkiye'nin KKTC'ye desteğini yinelendi. 
Çavuşoğlu ayrıca  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. 
Etiyopyalı mevkidaşı Alene ile ikili ve bölgesel ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu, Avrupalı meslektaşları ile de Türkiye-Hollanda, Türkiye-Danimarka ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele aldı. 
Çavuşoğlu ayrıca BM Genel Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısına katıldı. Toplantıda, Ermenistan'ın hukuk dışı tutumu kınandı ve Azerbaycan'a destek verildi. 
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) başarmak için yenilikçi çözümlere özel sektörün angajmanı" başlıklı yan etkinliğe katılan Çavuşoğlu, bu toplantıda Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı.
Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı görüştü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı. 
Çavuşoğlu bu toplantıda, Avrupa'daki Müslüman toplumun karşılaştığı İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlara karşı hep birlikte mücadele edilmesi mesajı verdi.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca BM temasları çerçevesinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Iraklı mevkidaşı Muhammed el Hakim, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ve Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile de dörtlü bir görüşmeye katılan Çavuşoğlu, görüşmede "Suriyeli sığınmacılar" konusunu ele aldı. 
 Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili ilişkilerin ele alındığı ikili bir görüşme de yaptı.

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Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya katılan Çavuşoğlu, burada AB'ye Suriyeliler konusunda Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirme çağrısında bulunarak, İdlib'deki insani durumdan en çok etkilenen ülkenin Türkiye olacağı ve oluşabilecek bir mülteci dalgasını kaldıramayacağı uyarısında bulundu. 
Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanların durumunu ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatının düzenlediği toplantıya da katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, New York temasları kapsamında, Namibya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. 
Çavuşoğlu, Suriye krizini görüşmek üzere Astana Formatı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. 
Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu daha sonra Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Onuncu Bakanlar Oturumu'na iştirak etti ve uluslararası topluma terör örgütleri arasında ayrım gözetmemesi çağrısı yaptı.
İİT Cammu ve Keşmir Temas Grubu ve yine İİT Filistin Komitesi toplantılarına katılan Çavuşoğlu, toplantının ardından Marshall Adaları Dışişleri Bakanı John M. Silk, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine de iştirak etti.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Finlandiya ile 10 yıl önce başlattığı "Barış İçin Arabuluculuk" girişiminin bu yıl onuncusu düzenlenen Bakanlar Toplantısı'na başkanlık etti. 
Daha sonra Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, ikili görüşmelerini sürdürerek Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü. Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ve Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile de bir araya geldi.
Çavuşoğlu, İsveç ve Ürdün tarafından düzenlenen "Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA)" konulu bakanlar çalışma yemeğine de katıldı. 
Malezya ve Pakistan tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" konulu yan etkinlikte de bir konuşma yapan Çavuşoğlu, burada Türkiye'nin, iklim değişikliğine karşı BM ile birlikte çalıştığına dikkati çekti.
Çavuşoğlu, Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenen ''Filistinlilere Yardım için İrtibat Komitesi'' Olağan Bakanlar Toplantısı'na katıldı ve Türkiye'nin Filistin ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) destek vermeye devam edeceği mesajı verdi.
Bakan Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Yıllık Bakanlar Kurulu Toplantısı'na da iştirak eden Çavuşoğlu, daha sonra Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ve Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yaptı.
 Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Fransa ve İtalya’nın eş başkanlığında yapılan Libya konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. 
(AA/ÖZ/ÖK)
 

Son Güncelleme: 27.09.2019 10:38
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluKktc
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