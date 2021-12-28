banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclisten ‘toplanma’ denemesi, ülkede birçok grev
Herkesin derdi ayrı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu rahatladı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu...
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
banner405
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2021 Salı 11:13
Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma ve tanınması konusunda sarf edilen çabalar neticesinde KKTC'nin birçok uluslararası örgütte statü elde ettiğini kaydeden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok ülkede de KKTC temsilcilikleri açıldığını aktardı.

"FEDERASYONU 53 YIL BOYUNCA MÜZAKERE ETTİK" 

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sorunun kökten çözülmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Biz federasyon için 53 sene müzakere ettik, en son Crans Montana'da bir daha federasyon için müzakere etmeyeceğimizi söyledik. Bunu bazen ben, bazen (Dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı) Akıncı söyledi. Daha sonra onların fikirleri değişmiş olabilir ama bizimki değişmedi" diye konuştu.

Rum tarafının 53 yıldır çözümü istemediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Çünkü Türk tarafıyla paylaşmak istemiyorlar. Eğer isteselerdi 1960 anlaşmasını bozmazlardı. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını bir azınlık olarak görüyor. Biz de diyoruz ki artık egemen eşitlik üzerine çözüme gidilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

KIBRIS İLE İLGİLİ BMGK KARARLARI... "ANAYASALAR BİLE DEĞİŞİYOR..."

banner341
Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda sürdürülen federasyon görüşmelerinde yapıcı tutum takınıldığının altını çizerek, "Anayasalar bile değişiyor. Olmayacak bir şeyi zorlamanın anlamı yok ki BM ile ilgili yaptığımız eleştirilerin sebebi de bu. 53 sene olmadı, bundan sonra olacağının garantisi var mı?" değerlendirmesinde bulundu.

"RUM KESİMİ MÜZAKERE MASASINI YIKARSA, KIBRIS TÜRKÜNÜN HAKKINI GARANTİ EDECEK MEKANİZMA YOK"

Sonuçsuz görüşmeler yapmanın bir manası olmadığını ve görüşme yapıldığı takdirde Rum kesiminin müzakere masasını yıkması durumunda Kıbrıs Türklerinin hakkını garanti edecek bir mekanizma bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdi bu adaletsiz yaklaşımı destekleyen KKTC'de kişiler varsa kusura bakmasınlar, önce KKTC ve Kıbrıs Türk halklarının menfaatlerini düşünmeleri gerekiyor" dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM FİKRİNİ DİĞER ÜLKELER DE DESTEKLİYOR"

Çavuşoğlu, bir 53 yılın daha federasyon görüşmeleriyle boşa harcanmayacağının altını çizerek egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm fikrini bire bir görüşmelerde diğer ülkelerin de desteklediğini aktardı.

Bu öneriyi ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in gündeme getirdiğini hatırlatarak, "Biz federasyon dışında formülleri müzakere ederiz diyorduk. Genel konuşuyorduk. İki devletli çözüm bizim de aklımızda olandı ama ilk defa dile getirenlerden bir tanesi Anastasiadis oldu. Ama baskılar neticesinde Anastasiadis adeta çark etti. Müzakere masalarında da ne kadar güvenilmez olduğunu ben çok gördüm. Maalesef böyleler. Ama bizim burada da kararlılığımız tamdır" ifadelerini kullandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: İslam düşmanlığına karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz
Erdoğan: İslam düşmanlığına karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz
Çavuşoğlu: “KKTC birçok uluslararası örgütte statü elde etti”
Çavuşoğlu: “KKTC birçok uluslararası örgütte statü elde etti”
Akdeniz'de peş peşe depremler
Akdeniz'de peş peşe depremler
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi
Altun: "Türkiye’de üretilen haberlerin yarısı yalan"
Altun: "Türkiye’de üretilen haberlerin yarısı yalan"
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anılıyor
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı
Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen olayla karşı karşıya kaldık ve bunu 1 saatte atıverdik
Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen olayla karşı karşıya kaldık ve bunu 1 saatte atıverdik
4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Klasik Türk Müziği Sanatçısı Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlandı
Klasik Türk Müziği Sanatçısı Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim