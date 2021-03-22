banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Hoydur hoydur Cenevre!
Hoydur hoydur Cenevre!
Üniversiteler tehdit altında
Üniversiteler tehdit altında
Pandemi bir yılda bize neler öğretti?
Pandemi bir yılda bize neler...
banner376

Çavuşoğlu, Lute ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:35
Çavuşoğlu, Lute ile görüştü
banner337

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.

banner341
Lute, gayriresmi 5+1 toplantısı öncesinde Mart başında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmüş, ardından da Atina’da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile biraraya gelmişti.

Lute’un, 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılması planlanan 5+1 toplantısı öncesinde garantör ülkelerden İngiltere’de de temaslarda bulunması bekleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2021 14:39
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl LuteMevlut çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asya piyasaları açıldı, dolar 8,40
Asya piyasaları açıldı, dolar 8,40
Türkiye'de 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi Kadıköy’de protesto edildi
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi Kadıköy’de protesto edildi
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı
Milletlerarası Anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası Anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Naci Ağbal görevden alındı!
Naci Ağbal görevden alındı!
Türkiye’de günlük vaka sayısı 21 bini aştı
Türkiye’de günlük vaka sayısı 21 bini aştı
Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde artık gerçekçi ve yeni seçenekler tartışılmalı"
Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde artık gerçekçi ve yeni seçenekler tartışılmalı"
YÖK: "KKTC'deki olay denetleme raporlarına yansıdı"
YÖK: "KKTC'deki olay denetleme raporlarına yansıdı"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim