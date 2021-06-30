banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Kalp sağlığı böyle güvence altına alınamaz...
Kalp sağlığı böyle güvence altına...
Nisap yoksa siz niye varsınız!
Nisap yoksa siz niye varsınız!
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376
Flaş Haber
22'si yerel 32 vaka
Kapat

Çavuşoğlu, Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi

30 Haziran 2021 Çarşamba 19:45
Çavuşoğlu, Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi
banner337

“SURİYE'DE SİYASİ BİR SÜREÇ İÇİN, SAHADA SÜKUNETİN DEVAMI İÇİN RUSYA'YLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ'daki barış, huzur ve istikrarın kalıcı olması gerektiğine işaret ederek, "Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yaptıkları görüşmede Rusya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını anlatan Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ'daki gelişmelerin görüşüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, "Amacımız tüm bu ülkelerde istikrarın, huzurun ve barışın kalıcı olması. Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“AŞI SERTİFİKASYONLARIMIZIN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI KONUSUNDA ÖNERİMİZİ İLETTİK”

banner341
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerle aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması anlaşması yaptığını hatırlatarak, "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi bugünkü toplantıda mevkidaşım Sergey Lavrov'a ilettim" diye konuştu.

"LİBYA’NIN SİYASİ BİRLİĞİ, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ HEPİMİZİN HEMFİKİR OLDUĞU BİR ÖNCELİK”

Libya'da geçici hükümetin ülkenin her köşesine ulaşmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü hepimizin hemfikir olduğu bir öncelik. Hepimiz buna bağlıyız. Libya'da umarım her şey şu anda planladığı gibi devam eder ve gerçekleştirilecek bir seçimle herkesi kapsayacak bir yönetim kurulur, ülkede barış ve istikrar tekrar sağlam bir şekilde tesis edilir" dedi.

"KANAL İSTANBUL'UN İNŞA EDİLMESİYLE MONTRÖ ANLAŞMASI'NDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK”

Çavuşoğlu, Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Anlaşması'nda herhangi bir değişiklik olmayacağını da belirterek, "Türkiye bugüne kadar Montrö Anlaşması'nı harfiyen uygulamış, imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir." dedi.

"BÖLGENİN İKİ BÜYÜK ÜLKESİ OLARAK İŞ BİRLİĞİMİZ SOMUT SONUÇLAR DOĞURUYOR

Rusya ile çalıştıkları çok sayıda bölgesel konular olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Birbirimize saygı duyuyoruz. Liderler arasında samimi bir dostluk var. Karşılıklı mesai ve güven içinde çalışmalarımızı ve iş birliğimizi önümüzdeki süreçte devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 30.06.2021 20:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 5 bin 496 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 496 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye’de 3. doz aşı için yarından itibaren randevu alınabilecek
Türkiye’de 3. doz aşı için yarından itibaren randevu alınabilecek
Erdoğan: “Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir”
Erdoğan: “Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir”
İGA'dan KKTC'ye seyahat edeceklere uyarı
İGA'dan KKTC'ye seyahat edeceklere uyarı
Türkiye’de 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti
Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi yarın
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi yarın
Elazığ'da deprem!
Elazığ'da deprem!
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türksat 5A Uydusu hizmete alındı
Türksat 5A Uydusu hizmete alındı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim