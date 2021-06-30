Çavuşoğlu, Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi

“SURİYE'DE SİYASİ BİR SÜREÇ İÇİN, SAHADA SÜKUNETİN DEVAMI İÇİN RUSYA'YLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ'daki barış, huzur ve istikrarın kalıcı olması gerektiğine işaret ederek, "Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yaptıkları görüşmede Rusya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını anlatan Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ'daki gelişmelerin görüşüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, "Amacımız tüm bu ülkelerde istikrarın, huzurun ve barışın kalıcı olması. Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“AŞI SERTİFİKASYONLARIMIZIN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI KONUSUNDA ÖNERİMİZİ İLETTİK”

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerle aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması anlaşması yaptığını hatırlatarak, "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi bugünkü toplantıda mevkidaşım Sergey Lavrov'a ilettim" diye konuştu.

"LİBYA’NIN SİYASİ BİRLİĞİ, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ HEPİMİZİN HEMFİKİR OLDUĞU BİR ÖNCELİK”

Libya'da geçici hükümetin ülkenin her köşesine ulaşmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü hepimizin hemfikir olduğu bir öncelik. Hepimiz buna bağlıyız. Libya'da umarım her şey şu anda planladığı gibi devam eder ve gerçekleştirilecek bir seçimle herkesi kapsayacak bir yönetim kurulur, ülkede barış ve istikrar tekrar sağlam bir şekilde tesis edilir" dedi.

"KANAL İSTANBUL'UN İNŞA EDİLMESİYLE MONTRÖ ANLAŞMASI'NDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK”

Çavuşoğlu, Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Anlaşması'nda herhangi bir değişiklik olmayacağını da belirterek, "Türkiye bugüne kadar Montrö Anlaşması'nı harfiyen uygulamış, imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir." dedi.

"BÖLGENİN İKİ BÜYÜK ÜLKESİ OLARAK İŞ BİRLİĞİMİZ SOMUT SONUÇLAR DOĞURUYOR

Rusya ile çalıştıkları çok sayıda bölgesel konular olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Birbirimize saygı duyuyoruz. Liderler arasında samimi bir dostluk var. Karşılıklı mesai ve güven içinde çalışmalarımızı ve iş birliğimizi önümüzdeki süreçte devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.