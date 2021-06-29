banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Göz göre göre
Göz göre göre
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Vekillikten de istifa etseydiniz ha keşke!
Vekillikten de istifa etseydiniz ha...
29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi yarın

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya'da yarın görüşeceği bildirildi.

29 Haziran 2021 Salı 09:30
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi yarın
banner337

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika'nın yanı sıra Afganistan, Ukrayna, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki durum ile Suriye ve Libya meselelerini ele alacakları kaydedildi.

İki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ile ilgili konuların da görüşüleceği belirtilen açıklamada, "Bu yılın ocak-nisan döneminde karşılıklı ticaret hacmi, 2020 yılının aynı dönemiyle kıyasla yüzde 22,5 artarak 9 milyar 100 bin dolara ulaştı" bilgisi verildi.

banner341
Askeri-teknik ve yüksek teknoloji alanında iki ülke arasında iş birliğinin de ele alınacağı aktarılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının Türkiye'de kullanımı ve üretimi ile ilgili konuların da görüşüleceği bildirildi.

Türkiye ve Rusya arasında siyasi diyaloğun yoğun olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl altı kez telefonda görüştüğü anımsatıldı.

banner360
Son Güncelleme: 29.06.2021 10:04
Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluLavrov Görüşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ'da deprem!
Elazığ'da deprem!
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türksat 5A Uydusu hizmete alındı
Türksat 5A Uydusu hizmete alındı
“Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim"
“Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim"
Türkiye'de 4 bin 883 yeni vaka
Türkiye'de 4 bin 883 yeni vaka
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi
Covid-19 salgını gıda güvenliğini tehdit ediyor
Covid-19 salgını gıda güvenliğini tehdit ediyor
Marmaris'teki orman yangınından acı haber
Marmaris'teki orman yangınından acı haber
Türkiye'de 5 bin 266 yeni vaka
Türkiye'de 5 bin 266 yeni vaka
TYT, ilk oturumu tamamlandı
TYT, ilk oturumu tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim