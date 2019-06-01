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Çavuşoğlu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün insanlık dışı ambargo ve tecrit altındadır”

Çavuşoğlu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün insanlık dışı ambargo ve tecrit altındadır”

01 Haziran 2019 Cumartesi 08:43
Çavuşoğlu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün insanlık dışı ambargo ve tecrit altındadır”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi'nde üye ülke liderlerine hitap etti.
Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Çavuşoğlu, Müslüman dünyası için barış, huzur ve refah dileklerini sundu.

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 KIBRIS SORUNU VE MÜSLÜMAN AZINLIKLARIN SORUNLARI
Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi ve Müslüman azınlıkların durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:
"İİT'de Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemci üye olarak temsil edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,  bugün insanlık dışı ambargo ve tecrit altındadır. Bu haksız muamelenin üstesinden gelmek için İİT'nin Kıbrıslı Türklerle dayanışmasını takdir ediyoruz. Batı'da, Asya ülkelerinde ve dünyanın bazı diğer bölgelerinde Müslüman azınlıkların dini hakları, özgürlükleri ve saygınlığı saldırı altında. İİT olarak, mevcut koşulların gereğine uygun olarak bu azınlıkların durumlarına azami hassasiyet göstermeliyiz."

Son Güncelleme: 01.06.2019 12:04
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