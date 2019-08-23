banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899
İki kişi aranıyor!
İKİ KİŞİ ARANIYOR
Ülkeden ihraç edilecekler
ÜLKEDEN İHRAÇ EDİLECEKLER
Araç hırsızlığı zanlısı cezaevine gönderildi
İKİ AY HAPİS YATACAK
Kimliği tespit edildi
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
banner307

Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nın içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın Geçerliliği yoktur

Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nın içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın Geçerliliği yoktur

23 Ağustos 2019 Cuma 15:36
Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nın içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın Geçerliliği yoktur

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan ziyareti kapsamında başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle çalışmalar yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, hem kendi kıta sahanlığında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için faaliyetler yürüttüklerine işaret etti.


banner317
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarının altını çizerek, "Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur." ifadesini kullandı.


Suriyelilerin Suriye'ye dönüş sürecine de değinen Çavuşoğlu, bu insanların geri dönüş konusunda duydukları endişelere işaret etti.
Çavuşoğlu, Suriye'ye dönenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında uluslararası toplumun daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Suriyelilerin Suriye’ye dönerken neler yapılması gerektiği konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile birlikte bir ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da buraya davet edebiliriz." ifadesini kullandı.
 

Son Güncelleme: 24.08.2019 08:01
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdenizde Kıbrısçavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını da kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız"
Erdoğan: “KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını da kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız"
Türkiyeyi ayağa kaldıran kadın cinayeti....
Türkiyeyi ayağa kaldıran kadın cinayeti....
AK Parti 18 yaşında...
AK Parti 18 yaşında...
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti
“Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur“
“Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur“
Erdoğan: “Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz”
Erdoğan: “Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz”
Esad rejimi TSK'nın gözlem noktasına yakınındaki bölgeyi havadan vurdu
Esad rejimi TSK'nın gözlem noktasına yakınındaki bölgeyi havadan vurdu
Hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasında bağlantı gözlendi
Hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasında bağlantı gözlendi
Turan: “Türkiye Kuzey Kıbrıs’ta yasal hakkını sonuna kadar kullanacak”
Turan: “Türkiye Kuzey Kıbrıs’ta yasal hakkını sonuna kadar kullanacak”

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim