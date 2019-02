Çavuşoğlu: Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın inşası için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi vereceğini açıkladı. Yerel seçimler öncesinde "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılan Çavuşoğlu dünya ve Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'a verilecek krediden Türk işadamlarının yararlanacağını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak en büyük taahhütte biz bulunduk. 5 milyar dolar kredi vereceğiz. Bu 5 milyar dolarlık krediden iş adamlarımız istifade edecek. Irak'ta üstlenecekleri proje için yapacakları yatırım ve ticaretimiz için bu parayı kullandıracağız. Irak'ın yeniden inşası için bu işleri koordine etmeye başladık" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden sonra Irak'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

"Etrafımızda ateş çemberi var"

Türkiye'nin dünyanın her noktasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, yakın coğrafyada 'çözümü dondurulmuş sorunlar' olduğunu dile getirdi: "Pek çok sorunun yanı sıra hala etrafımızda bir ateş çemberi var. Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen ve bu coğrafyadaki diğer gelişmeler. Tabii bir de Balkanlar'daki Sırbistan, Kosova gerginliği. Türkiye olarak 'bu sorunlara nasıl çözüm bulabiliriz?' diye kafa yoruyoruz."

Suriye konusunda Astana ve Soçi süreçleriyle Cenevre sürecini canlandırdıklarını hatırlatan Dışişleri Bakanı, Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çalıştıklarını kaydetti: "Önümüzdeki günlerde anayasa komisyonunu kurup, sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek, ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız"

"Fırat'ın doğusunda ABD ile görüşüyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çekilme kararından sonra Kuzey Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda neler yapılacağı konusunda Washington yönetimiyle koordineli çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Rusya, İran ve diğer aktörler Ürdün ve Irak'ı da işin içine dahil ederek komşu ülkelerle Suriye'de kalıcı bir istikrarı nasıl getirebiliriz, çekilme sürecini nasıl yönetiriz? Bunu konuşuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar:

"Venezuela ve ABD arasında diyalog için çalıştık"

"Uluslararası toplumun yapması gereken şudur: Bir ülkede bir sorun, bir kıvılcım var. Her an yangına çevrilebilir. Esasen, diyalog yolu ile ve daha fazla temas yoluyla ne yapabileceğini, oturup konuşup ve sorunun çözümüne katkı sunulmasını sağlamaktır. Böyle mi oldu? Hayır. Tam tersi, dışarıdan bu körüklendi. Venezuela halkı cezalandırıldı. Milyonlarca insan Venezuela'yı terk etmek zorunda kaldı. 'Bu ülke ile ABD arasında diyaloğu başlatabilir miyiz?' diye çaba sarf ettik. Venezuela yönetimi, komşu ülkelerle tüm Latin Amerika'daki ülkelerle Kolombiya ve Şili dahil hepsiyle ABD ile diyaloğa ön şartsız hazır olduğunu söyledi. Biz de bunu, o ülkelerin dışişleri bakanlarına söyledik. Ama şu anda Venezuela'ya karşı bu adımları atan ülkelerin hiçbiri diyalog kurulmasını istemedi. Ne istiyorsunuz peki? Seversiniz sevmezsiniz, iktidara kim geldi kim gelmedi. O başka bir şey. Hani demokrasiye inanıyordunuz?"

"AB Türkiye'nin önemini anlamaya başladı"

"Yıllardır müzakere edilen Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Sorunların Türkiye'den kaynaklanmadığını da biliyoruz. Kendi içinde yaşadığı sorunların yanı sıra AB'nin genişleme politikalarındaki ciddi kararsızlık nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinde bazı sorunlar oluştu. Ama AB ile birlikte çalışabildiğimiz alanlar var. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda tekrar müzakerelerin başlaması gerektiğini her iki taraf da söylüyor. Çünkü bu her iki tarafın da yararınadır. Keza vize serbestisinin hayata geçmesi için geri kalan 6 kriter üzerine çalışıyoruz. Bu kriterler yerine getirildikten sonra vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB ile mutabıkız. Diğer taraftan her iki tarafı yakından ilgilendiren göç konusunda, her ne kadar AB tarafından taahhütleri yerine getirme konusuna gecikme olsa da bu iş her iki tarafın yarına olduğu için birlikte sürdürüyoruz. Güvenlikle ilgili konularda ise AB ile her konuda anlaşmazsak bile bazı alanlarda birlikte adım atabiliyoruz. AB, Türkiye'nin birlik için önemini çok daha iyi anlamaya başladı."

"Sayemizde Suudi Arabistan cinayeti itiraf etti"

"Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı konusunda ilk başlarda yaptığı açıklamaların oyun ve ucuz taktik olduğunu gördük. Politikalarımız sayesinde Suudi Arabistan cinayeti itiraf etti. Fakat ceset nerede? Bu kişi öldürüldü ama henüz bunun cesedi yok. Ne yaptılar? En son Suudi Arabistan Başsavcısı yerel iş birlikçiden bahsetti. Peki yerel iş birlikçi kim? Burada ilginç bir şey var. Yerel iş birlikçinin robot resmini göndereceklerini söyledi. Neden robot resim? Eğer bir yerel iş birlikçi varsa, ismi nedir? Kimdir ve kimlerdir? Kim öldürdü, nasıl öldürdü? Bunları biliyoruz. Bu konuda herkese insan hakları dersi vermeye çalışan ülkeler ise olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Parayı gören batılı ülkeler, susmaya başladılar. Çünkü ha bire anlaşmalar imzalıyorlar, silah satıyorlar. Maalesef iki yüzlü dünya."