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Çavuşoğlu: İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında sürdürülebilir ateşkese ihtiyaç olduğunu belirterek,

10 Mart 2022 Perşembe 16:30
Çavuşoğlu: İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'daki Regnum Carya Otel'de düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi.

Görüşmede savaşın ortasında kalan sivillerin bir an önce kurtarılması gerektiğinin altını çizdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Tabii bunun için sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesine kadar da insani ateşkesin sahada da işlemesi gerekiyor. Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kez daha vurguladık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sahadaki durumun Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında görüldüğünü de kaydetti.

Siyasi seviyede böylesi bir toplantının önemli bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

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"Bu toplantının özellikle liderler düzeyinde gerçekleşmesi de gündeme geldi. Ukrayna tarafı (Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin böyle bir toplantıya hazır olduğunu (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov da Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in prensip olarak buna karşı olmadığını bugünkü toplantıda söyledi."

Çavuşoğlu, görüşmenin devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle kolay bir ortamda geçmediğine işaret ederek, "Elbette bu şartlarda bu toplantı gerçekleşti ama tüm zorluklara rağmen son derece medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Elbette taraflar kendi pozisyonunu savundu, düşüncelerini medeni bir şekilde savundu." dedi.

Ukrayna'nın barış anlaşması için Türkiye'nin garantörlüğünü istediğine yönelik soruya Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Rusya'yla Ukrayna arasında tarafsızlık dahil birçok müzakere ettikleri unsurlar var ve kapsamlı bir barış antlaşmasının imzalanması da masada. Böyle bir durumda Ukrayna'nın bazı ülkelerin garantör olarak burada olmasını istediğini biliyorsunuz. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Bugün ikili yaptığımız görüşmede de (Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro) Kuleba bunu bir kere daha teyit etmiştir."

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Son Güncelleme: 11.03.2022 00:17
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