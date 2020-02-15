banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Çavuşoğlu: “İdlib’de Başka Bir İnsani Kıyıma İzin Vermeyeceğiz”

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de başka bir insani kıyıma izin vermeyeceklerini belirterek, Türkiye'nin müttefiklerinden, rejim ve destekçilerine saldırganlıklarını durdurması için azami baskı yapmasını beklediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu: “İdlib’de Başka Bir İnsani Kıyıma İzin Vermeyeceğiz”

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de başka bir insani kıyıma izin vermeyeceklerini belirterek, Türkiye'nin müttefiklerinden, rejim ve destekçilerine saldırganlıklarını durdurması için azami baskı yapmasını beklediklerini bildirdi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:59
Çavuşoğlu: “İdlib’de Başka Bir İnsani Kıyıma İzin Vermeyeceğiz”

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de başka bir insani kıyıma izin vermeyeceklerini belirterek, Türkiye'nin müttefiklerinden, rejim ve destekçilerine saldırganlıklarını durdurması için azami baskı yapmasını beklediklerini bildirdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, 27-29 Mart'ta düzenlenecek "Antalya Diplomasi Forumu" tanıtımının yan etkinliğinde konuştu. 
Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya itibarıyla çoklu çatışmalarla dolu çalkantılı bir bölgede yer aldığına işaret eden Çavuşoğlu, Suriye, Irak, Balkanlar ve Doğu Akdeniz gibi alanlardaki istikrarsızlıkların Türkiye'yi doğrudan etkilediğinin altını çizdi.
Bakan Çavuşoğlu, Suriye meselesinin bu durumu özetleyen iyi bir örnek olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, komşusu Suriye'de 2011'den bu yana yaşanan başarısızlıktan çok zarar gördüğünü dile getirdi.
Esed rejimi tarafından Türk askerlerine yönelik İdlib'de düzenlenen saldırıya da değinen Çavuşoğlu, "Burada başka bir insani kıyıma izin vermeyeceğiz. Müttefik ve ortaklarımızdan bizimle çalışmasını, rejim ve destekçilerine saldırganlıklarını durdurmak için azami baskı uygulamasını bekliyoruz. Bu, Avrupalı müttefiklerimiz için de kritik bir test." diye konuştu.
Türkiye'nin dış politika yönelimine ilişkin birçok sorunun gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye hiçbir yöne doğru gitmiyor. Türkiye, güçlü bir NATO müttefiki ve eski bir Avrupa gücüdür ancak tarihimiz, coğrafyamız ve beşeri sermayemiz bizi diğer birçok dünyanın parçası yapıyor." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika tercihlerinin, düşünmeden alınmış kararlarla şekillenmediğine vurgu yaparak, "Bu tercihler, var olan durumun değerlendirildiği ve ileriye dönük inisiyatiflerdir." ifadesini kullandı.

banner317
"BATI, LİBYA'DAKİ KRİZİN TRAJEDİYE DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEMELİ"
Çavuşoğlu, Libya meselesine de değinerek, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) saldırdığını kaydetti.
Çavuşoğlu, önde gelen bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) destek alan Hafter'in bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'den sonra Avrupa (Batı), (Libya'da da) bir kez daha başarısız olmamalı ve krizin bir trajediye dönüşmesine izin vermemeli." diye konuştu.
Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikayla sürdürülebilir kalkınma, barış ve istikrar için koşullar oluşturma amacıyla inisiyatif aldığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin halihazırda 246 temsilcilikle dünyada temsilcilik sayısı bakımından da en büyük 5'inci diplomatik ağa sahip olduğunun altını çizdi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde ağırlık verdiği "Yeniden Asya" ve "Dijital Diplomasi" girişimlerinin, Türk dış politikasının yenilikçi ruhunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, söz konusu girişimlerin, Türkiye'nin geleceğe hazırlanma isteğini yansıttığını kaydetti.
Öte yandan, Çavuşoğlu, Türkiye'nin, çatışmaların önlenmesi ve barışçıl çözümlenmesinde aktif roller üstlendiğini sözlerine ekledi.
 

banner335
Son Güncelleme: 15.02.2020 19:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, ABD Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü
Erdoğan, ABD Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü
Atlas Global iflas başvurusu yaptı
Atlas Global iflas başvurusu yaptı
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Temizlik maddesi içen çocuk 303'üncü ameliyatını oldu
Temizlik maddesi içen çocuk 303'üncü ameliyatını oldu
Akdeniz’de deprem
Akdeniz’de deprem
Atlas Global Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
Atlas Global Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
İdlib Bölgesinde Suriye Ordusuna Ait Bir Helikopter Daha Düşürüldü
İdlib Bölgesinde Suriye Ordusuna Ait Bir Helikopter Daha Düşürüldü
Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı
Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim