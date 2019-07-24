banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102271
ALTIN
262.206
DOLAR
5.7103
STERLİN
7.1307
EURO
6.3668
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLISI 2 GÜN TUTUKLU
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polisten sürücülere uyarı!
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!
Karaoğlanoğlu’nda bıçakla yaralama
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA
banner307
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

Çavuşoğlu: Güvenli Bölge konusunda ABD İle mutabakata varamazsak gereğini Yapacağız

Çavuşoğlu: Güvenli Bölge konusunda ABD İle mutabakata varamazsak gereğini Yapacağız

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
Çavuşoğlu: Güvenli Bölge konusunda ABD İle mutabakata varamazsak gereğini Yapacağız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’deki güvenli bölge konusunda ABD ile bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim sabrımız kalmadı” dedi.

Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

banner317
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretine ilişkin Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Jeffrey'nin yeni öneriler getireceğini kendisine söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, " ABD’nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Adeta bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik. Münbiç’teki gibi ortak devriye gibi, askerler arasında bazı yeni fikirler var. Esas bu güvenli bölgenin derinliği, buraları kimin kontrol edeceği konusu ve buradaki PKK/YPG’lilerin tamamen çıkarılması konusu bizim için hassas olan konulardır. Bu üç konuda henüz bir mutabakat sağlamış değiliz. Ortak devriye nasıl olur, üs kurulacaksa nasıl olur, askerler bu teknik konuları görüşüyor. Arkadaşlarımız bu teklifleri kabul edemeyeceğimizi söylemişler. Bir an önce güvenli bölge konusunda bir mutabakata varmamız lazım, sabrımız kalmadı, aksi halde Türkiye olarak gereğini yapacağız.” dedi.

Son Güncelleme: 24.07.2019 16:21
Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alerjik hastalıklarda da göz altı morlukları oluşabiliyor
Alerjik hastalıklarda da göz altı morlukları oluşabiliyor
Dağ: “Parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım“
Dağ: “Parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım“
Erdoğan'ın “Lozan Barış Antlaşması“ mesajında Kıbrıs hassasiyeti
Erdoğan'ın “Lozan Barış Antlaşması“ mesajında Kıbrıs hassasiyeti
"migren İş Performansını Olumsuz Etkiliyor"
Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor
Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor
“S-400 konusu ülkede memnuniyetle karşılandı“
“S-400 konusu ülkede memnuniyetle karşılandı“
Sıtma Parazitleri Güneydoğu Asya'da Hızla Yayılıyor
Sıtma Parazitleri Güneydoğu Asya'da Hızla Yayılıyor
Kalın: “Türkiye ne Batı'dan ne de dünyanın başka bir yerinden uzaklaşıyor“
Kalın: “Türkiye ne Batı'dan ne de dünyanın başka bir yerinden uzaklaşıyor“
Hakkarili Şehit Aileleri ve Gazilerden “Doğu Akdeniz“ açıklaması
Hakkarili Şehit Aileleri ve Gazilerden “Doğu Akdeniz“ açıklaması
Diyarbakır’da 120 Kıbrıs Gazisine madalya ve berat
Diyarbakır’da 120 Kıbrıs Gazisine madalya ve berat

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim