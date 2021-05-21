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Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin sorunu başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

21 Mayıs 2021 Cuma 09:30
Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü
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Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantıya katıldıktan sonra Guterres ile bir araya geldi.

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Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır!" değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 21.05.2021 10:09
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