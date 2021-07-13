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13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
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Çavuşoğlu, Dendias ile Galatasaray’ın Atina’da uğradığı muameleyi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

13 Temmuz 2021 Salı 10:15
Çavuşoğlu, Dendias ile Galatasaray’ın Atina’da uğradığı muameleyi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmesinde, Galatasaray Futbol Takımı'nın Atina'da uğradığı keyfi muameleyi gündeme getirdi.
Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.


YUNANİSTAN'IN TAVRINA ELEŞTİRİ 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik muamelesini eleştirdi.

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Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, Galatasaray futbol takımının 13 Temmuz akşamı Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile özel maç yapmak üzere Atina'ya gittiğini belirterek, "Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır" ifadesini kullandı.
Bilgiç, bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine Galatasaray kafilesinin haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan Türkiye'ye geri döndüğünü belirterek, "Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

 

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Son Güncelleme: 13.07.2021 10:32
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