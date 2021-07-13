Çavuşoğlu, Dendias ile Galatasaray’ın Atina’da uğradığı muameleyi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmesinde, Galatasaray Futbol Takımı'nın Atina'da uğradığı keyfi muameleyi gündeme getirdi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.



YUNANİSTAN'IN TAVRINA ELEŞTİRİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik muamelesini eleştirdi.



Bilgiç, bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine Galatasaray kafilesinin haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan Türkiye'ye geri döndüğünü belirterek, "Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.



