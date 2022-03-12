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Çavuşoğlu, Borrell ile görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

12 Mart 2022 Cumartesi 12:15
Çavuşoğlu, Borrell ile görüştü

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.
Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.
 

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Son Güncelleme: 12.03.2022 17:38
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