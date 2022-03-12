Çavuşoğlu, Borrell ile görüştü

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.

Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.