banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor
Meclis toplanıyor
Koronavirüs 2 can daha aldı
Koronavirüs 2 can daha aldı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza
Ölümlü kaza!
banner405

Çavuşoğlu BM Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'nda konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

09 Aralık 2021 Perşembe 08:35
Çavuşoğlu BM Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'nda konuştu

Konuşmasında barış koruma kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarının ortaklaşa yürütülmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Performans ve hesap verilebilirlik bu operasyonları daha etkili hale getirmek için üzerinde çalışacağımız iki kilit alandır. Bu alanlar, 2018 yılındaki Barışı Koruma Eylemi Planı'nda (A4P) da ele alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kadın, barış ve güvenlik alanında kaydedilen ilerlemenin hesap verilebilirlik ve performans açısından da önemi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Barışı korumada teknolojinin ve tıbbi kapasitenin önemini vurgulayan Seul Girişimini de takdir ediyoruz. Mağdur merkezli bir yaklaşımla hesap verebilirliği teşvik etmeliyiz." dedi.

Çavuşoğlu, A4P girişiminden bu yana önemli bir aşama kaydedilmiş olmasına rağmen daha atılması gereken çok adım olduğunu da belirtti.

banner341
Uluslararası toplumda Brahimi Raporu olarak bilinen BM Barış Operasyonları Paneli Raporu'nun henüz uygulanmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "BM Barış Gücünün başarısı için tüm tarafların rızası gereklidir. Bu durum Kıbrıs için de geçerlidir. BM'nin adadaki BM Barış Gücü için, Kıbrıslı Türk makamlarının rızasını alması gerektiğinin altını çizmem gerek. Ayrıca, adadaki tek işgalin 1963'te gerçekleştiğini ve aslında 1964'te BM Barış Gücünün konuşlandırılmasına yol açtığını hatırlamam gerekir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM'nin barışı koruma çalışmalarına verdiği desteğe de değinerek, "Türkiye, kuruluşundan bu yana BM Barış İnşa Fonu'na 2,9 milyon dolarlık bir katkı sundu. Fona katkı sunmaya da devam edeceğiz. Türkiye ayrıca Afrika'dan Orta Doğu ve Balkanlar'a kadar barışı koruma operasyonlarına da katkı vermeye devam edecek." dedi.

Birçok ülkede Türk askerinin barışı koruma operasyonlarında yer aldığını da anlatan Çavuşoğlu, Mali'deki MINUSMA karargahında 5 kurmay subayı ile yer aldığını aktardı.

Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki MINUSCA misyonunda bir nakliye uçağının görevlendirileceğini ve BM personelinin Türkiye'de eğitimi ve deniz güvenliği eğitimleri verme taahhüdünü de hatırlattı.

Konuşmasının sonunda hayatını kaybetmiş barış gücü personelini de andığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM'nin çabalarını desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Özel, gündemi değerlendirdi
Özel, gündemi değerlendirdi
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan: “Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz”
Erdoğan: “Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz”
Erdoğan Larnaka'daki cami saldırısı hakkında konuştu
Erdoğan Larnaka'daki cami saldırısı hakkında konuştu
14 ilde FETÖ soruşturması
14 ilde FETÖ soruşturması
Hamile kadın ucuz kurtuldu
Hamile kadın ucuz kurtuldu
Kars'ta dondurucu soğuklar başladı: Eksi 20 dereceyi gördü
Kars'ta dondurucu soğuklar başladı: Eksi 20 dereceyi gördü
Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı
Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim