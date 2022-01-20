Çavuşoğlu: “Ateşle oynamasınlar”

ÇAVUŞOĞLU, ESTONYA DIŞİŞLERİ BAKANI LİİMETS'LE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

"(GKRY'NİN PKK/PYD'YE OFİS AÇMA İZNİ VERMESİ) YARIN BURADAN HERHANGİ BİR TEHDİT OLURSA TÜRKİYE'YE YA DA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE, KIBRIS TÜRKLERİ KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK BİR SALDIRI OLURSA BUNUN BEDELİNİ ÖDETİRİZ. BU BEDEL DE AĞIR BİR BEDEL OLUR. O NEDENLE ATEŞLE OYNAMASINLAR"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin, "Yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar." dedi.

Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'le Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi hakkındaki bir soru üzerine Çavuşoğlu, teröre destek konusunun çok ciddi olduğunu belirterek "Maalesef, terör konusunda 'Düşmanımın dostu dostumdur.' anlayışını daha sık görmeye başladık." dedi.

Terör örgütlerini kullanan ülkelerin olduğunu, bu örgütlerin özellikle vekalet savaşlarında kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, "En son Suriye'de de güya DEAŞ'la mücadelede terörle mücadele kisvesi altında terör örgütlerine destek verildi. Fakat biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkelerle bile dayanışma içinde olmak istedik ve olduk. Hiç bir terör örgütünü desteklemedik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'da gerek terör örgütü PKK'nın gerekse DHKP-C'nin kamplarının bulunduğunu aktararak "Orada eğitilen DHKP-C'lilerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği belgelerle de ispatlandı." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da Yunanistan'ı sadece transit değil, sığınılacak bir ülke olarak gördüklerini ve orada yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sonuçta, bu terör örgütlerine ofis açtırmak, onlara ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK'ya bugüne kadar desteğini zaten biz biliyoruz. Bu, gizli bir şey değil. Ama şunu söylemek isterim, burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmasınlar. Farklı konularda bizim anlaşamadığımız konular olabilir. Görüşlerimiz elbette farklı, ayrı. Çözüm konusunda bile son zamanlarda farklı düşünebiliyoruz. Ama terör konusu çok farklı bir konu. Bu, doğrudan güvenlik meselesi. Bize yönelik bir saldırı olduğu zaman tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi, komşu ülkelerdeki terör mevcudiyetine yönelik yaptıklarımız gibi bunun da bir bedeli olur. Bu bedel de ağır olur. Bunu da açıkça söylemek durumundayım."