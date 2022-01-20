banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazartesi okullar tatil!
Pazartesi okullar tatil!
Tatar AA'ya konuştu
Tatar AA'ya konuştu
Seçim sürecinde sona gelindi
Seçim sürecinde sona gelindi
Gazete manşetleri 20 Ocak 2022 Perşembe
Gazete manşetleri
Boykotçular, karmacılar ve Bağımsız Yolu…
Boykotçular, karmacılar ve Bağımsız Yolu…
banner404
Flaş Haber
Girne'de intihar
Kapat

Çavuşoğlu: “Ateşle oynamasınlar”

20 Ocak 2022 Perşembe 15:04
Çavuşoğlu: “Ateşle oynamasınlar”

ÇAVUŞOĞLU, ESTONYA DIŞİŞLERİ BAKANI LİİMETS'LE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

"(GKRY'NİN PKK/PYD'YE OFİS AÇMA İZNİ VERMESİ) YARIN BURADAN HERHANGİ BİR TEHDİT OLURSA TÜRKİYE'YE YA DA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE, KIBRIS TÜRKLERİ KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK BİR SALDIRI OLURSA BUNUN BEDELİNİ ÖDETİRİZ. BU BEDEL DE AĞIR BİR BEDEL OLUR. O NEDENLE ATEŞLE OYNAMASINLAR"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin, "Yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar." dedi.

Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'le Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

banner341
Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi hakkındaki bir soru üzerine Çavuşoğlu, teröre destek konusunun çok ciddi olduğunu belirterek "Maalesef, terör konusunda 'Düşmanımın dostu dostumdur.' anlayışını daha sık görmeye başladık." dedi.

Terör örgütlerini kullanan ülkelerin olduğunu, bu örgütlerin özellikle vekalet savaşlarında kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, "En son Suriye'de de güya DEAŞ'la mücadelede terörle mücadele kisvesi altında terör örgütlerine destek verildi. Fakat biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkelerle bile dayanışma içinde olmak istedik ve olduk. Hiç bir terör örgütünü desteklemedik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'da gerek terör örgütü PKK'nın gerekse DHKP-C'nin kamplarının bulunduğunu aktararak "Orada eğitilen DHKP-C'lilerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği belgelerle de ispatlandı." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da Yunanistan'ı sadece transit değil, sığınılacak bir ülke olarak gördüklerini ve orada yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sonuçta, bu terör örgütlerine ofis açtırmak, onlara ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK'ya bugüne kadar desteğini zaten biz biliyoruz. Bu, gizli bir şey değil. Ama şunu söylemek isterim, burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmasınlar. Farklı konularda bizim anlaşamadığımız konular olabilir. Görüşlerimiz elbette farklı, ayrı. Çözüm konusunda bile son zamanlarda farklı düşünebiliyoruz. Ama terör konusu çok farklı bir konu. Bu, doğrudan güvenlik meselesi. Bize yönelik bir saldırı olduğu zaman tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi, komşu ülkelerdeki terör mevcudiyetine yönelik yaptıklarımız gibi bunun da bir bedeli olur. Bu bedel de ağır olur. Bunu da açıkça söylemek durumundayım."

banner360
Son Güncelleme: 20.01.2022 17:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan ve KKTC'ye Motokros Şampiyonası fırsatı
Azerbaycan ve KKTC'ye Motokros Şampiyonası fırsatı
TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor
TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor
Türkiye'de 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
2025'ten sonra hangardan her ay 2 Hürjet çıkacak
2025'ten sonra hangardan her ay 2 Hürjet çıkacak
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Türkiye'de 1064 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Türkiye'de 1064 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim