Çavuşoğlu: “ABD'nin Suriye konusunda net bir stratejisi yok“

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin, "Dışişleri, Savunma Bakanlığı, sahadaki asker, CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler) gibi ABD'nin farklı kurumlarından farklı açıklamalar geliyor. Hepsinin farklı pozisyonları var ve net bir strateji yok. Sorun da bu." dedi.

Çavuşoğlu, "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen "Turkey's Role in NATO and Regional Security" (Türkiye'nin NATO'daki rolü ve Bölgesel Güvenlik) başlıklı panele katıldı.

Burada, Türkiye'nin ABD ile F-35 konusunda görüşmelere devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, tıpkı Suriye'den çekilme kararı gibi F-35 konusunda da ABD'nin farklı kurumlarından farklı açıklamalar geldiğini ve zaman zaman bu açıklamaların, birbiri ile çeliştiğini ifade etti.

ABD'nin eski yönetimlerinin Türkiye'ye Patriot sistemi satmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Trump kendisi, bir telefon görüşmesinde ABD yönetimlerinin Türkiye'ye Patriot satmamasının hata olduğunu kabul etti ve (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a bu konu ile ilgileneceğini söyledi." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine, Trump'ın, hem ABD ile Türkiye arasındaki F-35 konusunu hem de S-400 konusunu halledeceğine yönelik söz verdiğini dile getirdi.

NET BİR STRATEJİ YOK, SORUN DA ZATEN BU"

Suriye'deki iç savaşa ve ABD'nin bu ülkeden çekilme kararına yönelik sorulara da yanıt veren Çavuşoğlu, ABD'nin YPG/PKK ile angajmanını sonlandırmasını istediklerine ancak Washington yönetiminin halen bu terör örgütü ile ilişkilerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

ABD'nin YPG'yle ilişkisini devam ettirmesinin yanı sıra iki ülke arasında imzalanan ve YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını ön gören Münbiç yol haritasının halen tamamlanmadığına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile, Suriye'den çekilmesi ve oralarda güvenli bölge kurulması konusunda koordinasyon kurduğunu belirtti.

"ABD'nin Suriye politikasının ne olduğunu biliyor musunuz?" şeklinde bir soruya Bakan Çavuşoğlu, "Hayır bilmiyorum. Zaten sorun da bu." yanıtını verdi.

ABD'nin iç işlerine yönelik yorum yapmak istemediğini ifade eden Çavuşoğlu, "(Suriye'ye yönelik) Dışişleri, Savunma Bakanlığı, sahadaki asker, CENTCOM vesaire gibi ABD'nin farklı kurumlarından farklı açıklamalar geliyor. Hepsinin farklı pozisyonları var ve net bir strateji yok. Sorun da bu." dedi

"TÜRKİYE, NATO'NUN ÇİFT YOL POLİTİKASINI DESTEKLİYOR"

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye, NATO'nun Rusya'ya yönelik diyalog ve caydırıcılık, yani çift yol politikasını destekliyor. Bakan toplantılarında bazı üye ülkelerin daha çok caydırıcılıktan, bazılarının ise daha çok diyalogdan yana olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya ile diyalog ve ikili ticari ilişkilerini artırdığını belirten Çavuşoğlu, Rusya'nın da bölgedeki ülkelerden biri olduğunun ve komşu bir ülke olarak Türkiye'nin Rusya ile çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Suriye konusunda da Rusya ile çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, bunların sonuçlarının ortada olduğunu ve Astana sürecinin oldukça yararlı olduğunu vurguladı.

Ankara ile Moskova arasında bazı fikir ayrılıklarının da bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ile her konuda aynı fikirde değiliz. Örneğin, Karadeniz'deki saldırganlıkları, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Aynı zamanda Suriye'de de birçok konuda anlaşmıyoruz. Bazı alanlarda birlikte çalıştık ama birçok alanda da mutabık değiliz."

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının NATO'yu tehdit etmeyeceğini yineleyen Çavuşoğlu, Rusya'dan bu sistemlerin almasının, Türkiye'nin NATO ittifakının altını oyması anlamına gelmediğini ifade etti.

Türkiye'nin müttefik ülkelerden uzaklaşmadığını belirten Çavuşoğlu, ABD Kongresinin Rusya ile S-400 anlaşmasına yönelik yaptırım tehditlerine yönelik ise "Rusya ile başka müttefiklerimiz arasında bir tercihte bulunmuyoruz." dedi.

Son zamanlarda ABD Senatosuna sunulan ve Türkiye'ye F-35 transferinin durdurulmasını öngören yasa tasarısına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "(Yasanın geçmesi) Bizim ikili ilişkilerimizde çok kötü etkisi olacaktır ki bunu istemiyoruz. Bu yüzden, Amerikan Kongresine Türkiye'nin neden S-400 alması gerektiğini, F-35 programının neden önemli olduğunu ve Türkiye'nin de bu programın parçası olduğunu anlatmak, hem Türkiye olarak bizim hem de Amerikan yönetiminin sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE BATI İLE RUSYA ARASINDA TERCİHE ZORLANAMAZ"

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, Rusya ile başka bir ülke arasında tercih yapmak zorunda değil. Biz Rusya ile ilişkilerimizi başka bir ülke ile ilişkilerimize alternatif olarak görmüyoruz. Ne Rusya ne de Batı, bizi birini tercih etmeye zorlayabilir. Ukrayna'da oldu. Bakın ne oldu? O gün Ukrayna'nın aldığı karar ne olursa olsun sonuç daha iyi olmayacaktı. Çünkü Batı, Ukrayna'ya sadece kendilerini tercih etmelerini istedi, Rusya da kendilerini. Türkiye ne Rusya ne de Batı tarafından bu duruma zorlanabilir."

Ukrayna ile ilgili yorumlarına açıklık getiren Çavuşoğlu, Ukrayna'daki durumun Ukrayna'nın hatası olmadığını, Batı ile Rusya'nın ülkeyi tercihe zorlamasının hata olduğunu kaydetti.