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Çavuşoğlu: “ABD'nin kararı, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak“

Çavuşoğlu: “ABD'nin kararı, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak“

25 Mart 2019 Pazartesi 17:58
Çavuşoğlu: “ABD'nin kararı, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak“

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına Twitter'dan tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık kararını imzalaması üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD, bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek bölgede gerilimi daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 25.03.2019 21:13
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