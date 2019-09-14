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Çankırı merkezli FETÖ operasyonu

7 il ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı

Çankırı merkezli FETÖ operasyonu

7 il ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:59
Çankırı merkezli FETÖ operasyonu

Türkiye’de Çankırı merkezli 7 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker yakalandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Kayseri, İstanbul ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda, aktif görevde olan aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenin de bulunduğu 7 asker gözaltına alındı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Son Güncelleme: 14.09.2019 16:37
Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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