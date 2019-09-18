Çankırı merkezli FETÖ operasyonu

OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 7 MUVAZZAF ASKERDEN İKİSİ TUTUKLANDI
Çankırı merkezli 7 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenin de bulunduğu 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan binbaşı Ö.C. ve üsteğmen F.M.G. tutuklandı, İ.A, İ.G, Ö.Y. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Eylül'de Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Kayseri, İstanbul ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, aktif görevde olan 7 asker gözaltına alınmıştı.