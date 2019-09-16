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Çankaya’da 3’lü zirve

Çankaya’da 3’lü zirve

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:34
Çankaya’da 3’lü zirve

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SURİYE'DE KALICI ÇÖZÜM BULUNMASI NOKTASINDA TAM MUTABAKAT İÇİNDEYİZ”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'ndeki Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz." dedi.
Astana Platformunun, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişim olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum. Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz. Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız. Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız. Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur. Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir."
RUHANİ: SURİYE KRİZİ SİYASİ YOLLARLA ÇÖZÜLEBİLİR

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise "İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır." dedi.
ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını değerlendiren Ruhani, "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir." diye konuştu.
PUTİN: SURİYE'DE ŞİDDET SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin de "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.
 

Son Güncelleme: 16.09.2019 19:48
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