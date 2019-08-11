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Çanakkale’deki yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Behramlı köyünde çıkan orman yangını yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durdurulan yangında, 100 hektar orman kül oldu. Yangından en fazla zarar gören yine yaban hayatı oldu.

Çanakkale’deki yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Behramlı köyünde çıkan orman yangını yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durdurulan yangında, 100 hektar orman kül oldu. Yangından en fazla zarar gören yine yaban hayatı oldu.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:32
Çanakkale’deki yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Behramlı köyünde çıkan orman yangını yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durdurulan yangında, 100 hektar orman kül oldu. Yangından en fazla zarar gören yine yaban hayatı oldu.
Çanakkale'de dün gece Gelibolu Milli Parkı'nda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda saat 22.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.
Müdahalenin yetersiz kalması üzerine İzmir, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ ve diğer illerden takviye ekip istendi.

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Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Saat 06.30'dan itibaren 10 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevler yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durduruldu. Ancak ekipler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şiddetli rüzgarın yangını yeniden alevlendirmesinden endişe ediliyor.
İlk belirlemelere göre yangında 100 hektar ormanlık alan kül oldu. 3 ağıl ve bir bağ evinin yanı sıra binlerce zeytin ağacının yandığı belirtiliyor.
Yangın sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalara Çanakkale Savaşı'ndan kalma mühimmatların neden olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan alevlerin çok yaklaştığı şehitlik yangında zarar görmedi.
Yangının bilançosu resmi olarak henüz açıklanmazken, çok sayıda yaban hayvanı da hayatını kaybetti.
 

Son Güncelleme: 11.08.2019 15:40
Anahtar Kelimeler:
çanakkale Yangın
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