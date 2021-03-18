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Çanakkale Zaferi 106 yaşında!

Kahraman Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı "Çanakkale Geçilmez" denilerek yazdığı Çanakkale Destanı’nın 106'ncı yılı.

18 Mart 2021 Perşembe 12:18
Çanakkale Zaferi 106 yaşında!
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Çanakkale zaferi Türk milleti için yeniden varoluş destanı.. Dev düşman zırhlıları 1 gün içinde yok edildi. Deniz savaşının kazanıldığı o gün "Çanakkale Geçilmez" sözü, Gelibolu yarımadasından tüm dünyanın hafızasına kazındı.

Türk askeri 18 Mart 1915`te adını tarihe bir kez daha zaferle yazdırdı.

Delinmez denilen zırhlılar parçalandı, batmaz denilen gemiler tek tek Çanakkale Boğazı`na gömüldü.

Çanakkale`ye ilk düşman saldırısı daha Birinci Dünya Savaş`nın ilk günlerinde olmuştu. Tarih 3 Kasım 1914`tü.

İngiliz Abluka Filosu, boğazın girişindeki Seddülbahir Kalesini bombaladı. 5 subay, 81 er; Seddülbahir kalesindeki cephaneliğin patlaması sonucu şehit oldu.

Çanakkale Savaşı`nın ilk şehitleri Seddülbahir Kalesi’nin giriş kapısının yanına defnedildi. İlk şehitler anıtı da burada yükseldi.

Başta İngilizler, İtilaf Devletleri`nin hedefinde İstanbul`un işgali vardı.

Osmanlı ordusu, Çanakkale Boğazı’ndaki savunmasını güçlendirdi.

Kıyılara gemilerden sökülen toplar yerleştirildi, boğazın her iki yakasında seyyar bataryalar oluşturuldu. Mayın hatları boğaza sıralandı.

Çanakkale Boğazı`na önce 19 Şubat`ta, ardından 6 gün sonra iki deniz harekatı düzenlendi. İtilaf devletleri her iki harekatta da sonuç alamadı.

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Bunun üzerine donanmanın başına Amiral de Robeck getirildi. 18 Mart sabahı büyük deniz harekatına başladılar.

Nusrat Mayın Gemisi ise bu harekata çoktan hazırdı. 7 Mart`ı 8 Mart`a bağlayan gece Nusrat`ın döşediği mayınlar 18 Mart günü itilaf devletlerine öldürücü darbeyi vurdu.

İtilaf devletlerinin savaş gemileri topçu atışında kaçarken, mayınlara takıldı. Fransız zırhlısı Bouvet, o mayınlardan birine çarparak, 3 dakika içinde 603 mürettebatıyla birlikte sulara gömüldü.

İngilizlerin Ocean ve İrressistible gemileri de aynı sonu yaşadı. Agamemnon, İnflexible, Sufrren ve Galua gemileri de ciddi yaralar alarak savaş dışı kaldı.

Bunun üzerine Amiral De Robeck, donanmayı geri çekme emri verdi. Böylece 18 Mart 1915`te Mehmetçik, Çanakkale Destanı`ndaki ilk büyük zaferini kazandı.

Ağır yara alan ihtilaf devletleri, 1 ay sonra 25 Nisan`da kara çıkarmasına başlayacak ve yine aynı hezimeti yaşayacaklardı.

Bu kez tarih sahnesine, 4 yıl sonra bağımsızlık mücadelesini başlatacak olan Mustafa Kemal çıktı. O dönem Gelibolu`da şehit kanıyla bir destan daha yazıldı.

"Çanakkale Geçilmez" sözü, o destanla hafızalara kazındı.

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