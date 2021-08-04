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Can kaybında rekor artış

Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi. 126 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 6 bin 243 kişi sağlığına kavuştu.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:35
Can kaybında rekor artış

TC Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Can kaybında rekor artış

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı.

126  kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,67 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 74 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 225 bin 91'i birinci doz, 27 milyon 725 bin 135'i ikinci doz, 5 milyon 117 bin 285'i üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu. Bu illerde aşılama oranı yüzde 75'i geçti.

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En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı. 

Bakan Koca: İkinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir kez daha aşı çağrısında bulundu:

"Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."

Aşıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Yaşanan kayıpları azaltmak ve hastalığı kontrol altına almak için aşı kritik önemde.

Hem hastalıkla hem de aşıyla ilgili bilimsellikte ilgisi olmayan soru işaretleri devam ediyor. Endişeleri ise bilimsel gerçekler çürütüyor. 

Aşı olmamanın pişmanlığını hastanede yaşadılar

Uzmanlar, hastanelerde yatanların yüzde 95 oranında aşısız olduğunu söylüyor. Aşıyı erteleyenler ya da inanmayanlar için sonuçlar da ağır oluyor.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde 174 hasta koronavirüs tedavisi görüyor. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar çok genç yaşta olan ve aşıyı ihmal eden hastalardan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Koronavirüs
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