banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

Çamlıca Kulesi bugün açıldı

Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanması amacıyla projelendirilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün açıldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:55
Çamlıca Kulesi bugün açıldı
banner337

Resmi açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kulenin yapımına 2017 yılında başlandı.

221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılan kulenin kıvrımlı kısımlarında yaşam alanları bulunuyor.

Elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla önce test yayınları yapılan kule, bir süre önce 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet vermeye başladı.

ESKİ ANTENLER SÖKÜLDÜ
Kulenin yapımıyla birlikte görüntü kirliliğine neden olan antenler de tek tek söküldü.

Görüntülerde kulenin eksik olan giriş bölümünündeki betonarme ve peysaj çalışmalarının tamamlandığı görülüyor.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK
Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahip.

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olan kulenin, betonarme yapısının yüksekliği 221, çelik anten yüksekliği 168 metre.

banner341
Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kule 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edildi.

Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi’nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmakta.

Kulede, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirildi. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve cafe katları yer alıyor.

Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Kulesi sayesinde ülkemiz yayıncılık alanında bir ilke daha imza atmış oldu"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin estetiği ve mühendislik niteliklerinin övünülesi olduğuna işaret ederek, Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi'nden, FM radyo yayıncılarına anten, birleştirici , verici cihaz, elektrik, jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakım ve onarım, 7/24 esasına göre yayın izleme olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.

Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada, 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer yandan Çamlıca Kulesi'nin inşası, Çamlıca Tepesi'nin çehresini değiştirme imkanı vermiştir"

"ÇAMLICA TEPESİ VE İSTANBUL UZUN YILLAR ADETA BİR ANTEN ÇÖPLÜĞÜNÜN GÖLGESİNDE YAŞADI"
Çamlıca Tepesi ve İstanbul'un uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadığını dile getiren Karaismailoğlu, hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul'u ve İstanbulluları kurtarmak gerektiği bilinciyle projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
çamlıca KulesiTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler
Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler
Türkiye'de 7 bin 656 yeni vaka!
Türkiye'de 7 bin 656 yeni vaka!
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Türkiye’de karantina süreleri uzadı
Türkiye’de karantina süreleri uzadı
Türkiye’de 8 bin 426 pozitif, 183 can kaybı
Türkiye’de 8 bin 426 pozitif, 183 can kaybı
Moderna'nın Kovid-19 aşısı, 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
Moderna'nın Kovid-19 aşısı, 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
Robinson Ziya dede adasına kavuştu
Robinson Ziya dede adasına kavuştu
Türkiye’de 1 haftada uygulanan aşı miktarı 2 milyon dozu aştı
Türkiye’de 1 haftada uygulanan aşı miktarı 2 milyon dozu aştı
Volkanik dağın eteklerinden toplayıp tanesini bin liradan satıyor
Volkanik dağın eteklerinden toplayıp tanesini bin liradan satıyor
Tiyatro dünyasının acı kaybı!
Tiyatro dünyasının acı kaybı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim