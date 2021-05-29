Çamlıca Kulesi bugün açıldı

Resmi açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kulenin yapımına 2017 yılında başlandı.

221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılan kulenin kıvrımlı kısımlarında yaşam alanları bulunuyor.

Elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla önce test yayınları yapılan kule, bir süre önce 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet vermeye başladı.

ESKİ ANTENLER SÖKÜLDÜ

Kulenin yapımıyla birlikte görüntü kirliliğine neden olan antenler de tek tek söküldü.

Görüntülerde kulenin eksik olan giriş bölümünündeki betonarme ve peysaj çalışmalarının tamamlandığı görülüyor.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK

Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahip.

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olan kulenin, betonarme yapısının yüksekliği 221, çelik anten yüksekliği 168 metre.

Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kule 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edildi.

Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi’nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmakta.

Kulede, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirildi. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve cafe katları yer alıyor.

Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Kulesi sayesinde ülkemiz yayıncılık alanında bir ilke daha imza atmış oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin estetiği ve mühendislik niteliklerinin övünülesi olduğuna işaret ederek, Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi'nden, FM radyo yayıncılarına anten, birleştirici , verici cihaz, elektrik, jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakım ve onarım, 7/24 esasına göre yayın izleme olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.

Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada, 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer yandan Çamlıca Kulesi'nin inşası, Çamlıca Tepesi'nin çehresini değiştirme imkanı vermiştir"

"ÇAMLICA TEPESİ VE İSTANBUL UZUN YILLAR ADETA BİR ANTEN ÇÖPLÜĞÜNÜN GÖLGESİNDE YAŞADI"

Çamlıca Tepesi ve İstanbul'un uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadığını dile getiren Karaismailoğlu, hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul'u ve İstanbulluları kurtarmak gerektiği bilinciyle projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu.