banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100363
ALTIN
260.691
DOLAR
5.7021
STERLİN
7.1024
EURO
6.4042
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
‘’Hayvancılık sektöründe yeni bir döneme girildi’’
HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner307

Çamaşırlardaki Deterjan Artıkları Astıma Neden Oluyor

Ankara, 18 Temmuz 19 : Türk bilim insanı Prof. Dr. Cezmi Akdiş başkanlığında yapılan bilimsel araştırmayla, yıkama sonrası çamaşırlarda kalan deterjan artıklarının, sağlıklı kişilerin hava yollarındaki hücrelerin fonksiyonunu bozduğu, astım ve alerjik hastalıkların gelişmesine yol açtığı tespit edildi.

Çamaşırlardaki Deterjan Artıkları Astıma Neden Oluyor

Ankara, 18 Temmuz 19 : Türk bilim insanı Prof. Dr. Cezmi Akdiş başkanlığında yapılan bilimsel araştırmayla, yıkama sonrası çamaşırlarda kalan deterjan artıklarının, sağlıklı kişilerin hava yollarındaki hücrelerin fonksiyonunu bozduğu, astım ve alerjik hastalıkların gelişmesine yol açtığı tespit edildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:03
Çamaşırlardaki Deterjan Artıkları Astıma Neden Oluyor

Ankara, 18 Temmuz 19 : Türk bilim insanı Prof. Dr. Cezmi Akdiş başkanlığında yapılan bilimsel araştırmayla, yıkama sonrası çamaşırlarda kalan deterjan artıklarının, sağlıklı kişilerin hava yollarındaki hücrelerin fonksiyonunu bozduğu, astım ve alerjik hastalıkların gelişmesine yol açtığı tespit edildi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Çelebioglu, AA muhabirine, sigara dumanı, hava kirliliği, çeşitli alerjenlerle temas, yüzey temizleyicileri, oda kokuları, parfümlere maruziyetin, hava yollarına zarar vererek astım ile alerji gelişimine katkıda bulunduğunu ve bu hastalıkların ağırlaşmasına neden olduğunu söyledi.

İş ve ev ortamında temizlik maddelerine maruziyetin sağlık açısından sorunlara yol açtığını ifade eden Çelebioğlu, bu tür ürünlerin özellikle hava yolundaki hücreler üzerinde olumsuz etki yaratabildiğini vurguladı.

Çelebioğlu, "Hava yolu, kendisine dış ortamdaki zararlı maddelere karşı koruyan epitel hücrelerle kaplı. Belirtilen bu tür parfüm ve temizlik ürünleri, hava yolunda epitel hücrelere zarar vererek astım ile alerji gelişmesine neden oluyor." diye konuştu.

 "SAĞLIKLI İNSANLARIN EPİTEL HÜCRELERİNE BİLE ZARAR VERİYOR"

Doç. Dr. Çelebioğlu, çamaşır temizliğinde kullanılan deterjanların, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astım hastaları üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir bilimsel araştırma yapıldığını anlattı.

banner317
Araştırmanın, İsviçre'deki Zürih Üniversitesinde Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsünden (Swiss Institude of Allergy and Asthma Research- SIAF) Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve arkadaşları tarafından yapıldığını dile getiren Çelebioğlu, sonuçlarının Journal of Allergy and Clinical Immunology (Alerji ve Klinik İmmünoloji) dergisinde yayımlandığını söyledi.

Araştırma kapsamında sağlıklı kişiler ile astımlı ve KOAH tanısı konulan hastalardan alınan bronş epitel hücrelerinin kültür ortamında çoğaltıldığını belirten Çelebioğlu, şu bilgileri verdi:

"Çoğaltılan hücreler, deterjanla yıkama ve durulama yapıldıktan sonra çamaşır üzerinde kalan deterjanlara deney ortamında maruz bırakıldı. Sonuçta, deterjan ve yıkama sonrası kalan deterjan artıklarının, astım ve KOAH tanısı almış hastaların yanı sıra sağlıklı insanların epitel hücrelerine bile zarar verdiği deney ortamında gösterildi. Bunların hava yolundaki epitelin bariyer fonksiyonunu bozduğu ortaya kondu. Çamaşırlardaki deterjan artıklarının, astım ve KOAH hastalarında atak riskini artırabileceği ve hastalığın ilerlemesine de katkıda bulunabileceği belirtiliyor."

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ KULLANMALI"

Daha önce yapılan çalışmalarla değerlendirildiğinde, çamaşırları kirden arındırmak, lekeleri çıkarmak ya da yumuşatmak için kullanılabilen ürünlerin, kişinin hava yolunda onu dış etmenlere karşı koruyan hücrelerin zarar görmesine neden olabildiğinin ortaya konduğunu vurgulayan Çelebioğlu, "Çalışmalar, astım ve diğer alerjik hastalıkların gelişiminde, kullanımları giderek artan yüzey temizleyiciler ve çamaşır deterjanlarının önemli rol oynadığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ürünlerin günlük yaşamda birçok alanda kullanıldığına, Türkiye'de hijyen sağlayabilmek adına çok fazla temizlik yapıldığına işaret eden Çelebioğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Bu malzemeler kullanılırken dikkatli olunmalı ve mümkün olduğunca az kullanılmalı. Özellikle de astım ya da KAOH hastalığı varsa dikkatli olunmalı. Bu hastalar, özellikle çamaşır suyu gibi yoğun olan ya da gaz çıkaran, asit içeren diğer yüzey temizleyiciler ve yağ çözücüler gibi ürünleri mümkün olduğunca az kullanmalı. Bu kişiler, kapalı ortamda bu havayı uzun süre solumamalı. Temizlik yapılırken ürünlerin yoğun kullanımından kaçınılmalı ve özellikle tahriş gücü yüksek ürünler kullanılmamalı. Temizlik yapılan ortam iyi havalandırılmalı. Çamaşır deterjanı çamaşır, bulaşık deterjanı bulaşık için kullanılmalı, farklı ürünlerde kullanılmamalı."

(AA/RÇ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektronik sigara ölümcül sağlık sorunlarına neden oluyor
Elektronik sigara ölümcül sağlık sorunlarına neden oluyor
Hrant Dink Davasında Tuncel, Samast İle Hayal'e Hapis Cezası
Hrant Dink Davasında Tuncel, Samast İle Hayal'e Hapis Cezası
Şentop: “Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir“
Şentop: “Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir“
Yks Adaylarının Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Yks Adaylarının Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
HIV pozitif oldu, işine son verildi
HIV pozitif oldu, işine son verildi
CHP'den AB'ye tepki
CHP'den AB'ye tepki
Akçay: “Türkiye hakkından asla vazgeçmeyecek“
Akçay: “Türkiye hakkından asla vazgeçmeyecek“
“AB yaptırımlarının Türkiye için hiçbir etkisi olmayacak“
“AB yaptırımlarının Türkiye için hiçbir etkisi olmayacak“
Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız
Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız
Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemiyi gönderiyor
Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemiyi gönderiyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim