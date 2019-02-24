Çağlalar 100 liradan alıcı buluyor

Geçen yıl yaklaşık bin ton çağla üretiminin gerçekleştiği Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl kar yağışı ve soğuk nedeniyle üretimin yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Bu da fiyatlara yansıyacak.

Türkiye'nin birçok kesiminde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çağla vermeye başladı. Yılın ilk hasadı olan çağlalar, toptan olarak 100 liradan alıcı buluyor.

ÜRETİMİN YARI YARIYA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Türkiye'nin birçok kesiminde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Datça'nın Palamutbükü Mahallesi'nde badem ağaçları çağla vermeye başladı. Bir yandan çiçek açan badem ağaçları ilçede görsel şölen oluştururken, diğer yandan hava sıcaklığının son günlerde 20 dereceye kadar yaklaştığı Palamutbükü'nde ise ağaçlar çağla vermeye başladı.

Datça genelinde geçen yıl yaklaşık bin ton çağla üretimi gerçekleşirken, bu yıl hasadın geçen yılın yarısı kadar olacağı tahmin ediliyor. Hava şartlarının sert geçmesinden dolayı verimin düşük olduğunu belirten üreticiler, fiyatların yüksek olmasını beklediklerini dile getirdiler.

"BU YIL HAVA ŞARTLARI ÇOK KÖTÜYDÜ"

Yaklaşık bir ay hasadın devam ettiğini belirten badem üreticisi Şencan Çuhadar, "Kötü hava şartlarından dolayı mahsulümüz az. Yukarıdaki köylerde ürün yok ama Palamutbükü civarında üreticimizin yüzünü güldürecek kadar ürün var. Ürünlerimizi satmaya başladık. Geçen hafta kilosunu 100 liradan dört kilo çağla sattık. Geçen sene bin ton gibi ürün satıldı. Bu yıl geçen senenin dörtte biri kadar olur. Bu yıl hava şartları çok kötüydü, güneş pek olmadı. Yağmur, fırtına, lodos oldukça etkiledi. Dolu da vurdu" dedi.

"ÇİÇEK ZAMANINDA ÇOK YAĞMUR YAĞDI"

Türkiye'nin en lezzetli bademinin Datça'da yetiştiğini belirten Hasan İrfan Şafak ise, "Çiçek zamanında çok yağmur yağdı. O çiçeklerin döllenmesini engelledi. Mahsul olmadığına göre fiyatların da yüksek olması lazım ki üreticiyi kurtarsın" diye konuştu.