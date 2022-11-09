Bursa’da yangın faciası: 8’i çocuk 9 ölü

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde üç katlı binanın birinci katında çıkan yangında yabancı uyruklu sekizi çocuk dokuzu kişi yaşamını yitirdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili ihbarın 23.52’de geldiğini belirterek şunları söyledi:

İKİ ÇOCUK ÇİFTİN YEĞENİ

İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8’i çocuk, biri anne. 8 çocuktan 6’sı buradaki aileye ait, ikisinin ise yeğenleri olduğunu tespit ettik.

ÜÇ KOMŞU DUMANDAN ETKİLENDİ

Baba dışarıda. Baba gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu devlet hastanesine kaldırmış. Sağlık durumu iyi. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne, baba ve çocuk. Onlar da dumandan etkilenmiş. Genel sağlık durumları iyi gözüküyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Savcıların ve ilgili ekiplerin evde yaptığı incelemelerin ardından 31 yaşındaki anne Amina Eltaha Elmuse, çocukları 1 yaşındaki Yasir, 4 yaşındaki Ahmed, 6 yaşındaki Gerem, 9 yaşındaki Merem, 10 yaşındaki Ali ve 13 yaşındaki Muhammed Aljasem ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri 10 yaşındaki Ahmed ve 11 yaşındaki Ali El Cesim’in naaşı cenaze araçlarına taşındı.

TÜRKİYE’YE BEŞ YIL ÖNCE SIĞINMIŞLAR

Hüseyin Aljasem ve ailesinin Suriye’nin Halep kentinin güneyinde savaşta tahrip edilen köylerinden 2017 yılında ayrılıp Türkiye’ye sığındığı, yanan eve ise Bursa’daki başka bir adresten yaklaşık 1,5 ay önce taşındıkları belirtildi.

Ayrıca, ölen çocukların babalarının İstanbul’da yakınlarının cenaze törenine katıldıkları, yangın başladığında yolda oldukları ifade edildi. Ailenin yanındaki diğer 2 çocuğun, babaları cenazeye katılmak üzere şehir dışına çıktığı için bu eve bırakıldığı kaydedildi.

KAĞIT TOPLAYARAK GEÇİNİYORLARDI

Yangın çıkan evin karşısındaki iş yerinde çalışan Mehmet Kerem, yaşananları ve aileyle ilgili bildiklerini şu sözlerle anlattı:

“Rahmetli olan ailenin komşusu oluyoruz. Buraya geldiğimde itfaiye gelmişti. Herkes toplanmıştı. İş işten geçmişti. Yangın söndürülmüş, içerdekiler rahmetli olmuştu. Aile geçimini kağıt toplayarak sağlıyordu. Ne yaktıklarını tam olarak bilemiyoruz. Her gün çocuklarla beraberdik. Her gün gördüğüm çocuklardı. Sevimli çocuklardı. Gariban insanlardı. Kardeşinin çocukları buraya dün gelmişlerdi.”