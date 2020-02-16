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Burdur Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

Türkiye'nin yedinci büyük gölü olarak bilinen ve endemik kuş türlerine, özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yüzde 70’ine, ev sahipliği yapan Burdur Gölü kuruma tehlikesi altında. Burdur Gölü son 35 yılda su kapasitesinin 3'te 1'ini kaybetti.

Burdur Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

Türkiye'nin yedinci büyük gölü olarak bilinen ve endemik kuş türlerine, özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yüzde 70’ine, ev sahipliği yapan Burdur Gölü kuruma tehlikesi altında. Burdur Gölü son 35 yılda su kapasitesinin 3'te 1'ini kaybetti.

16 Şubat 2020 Pazar 12:49
Burdur Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

Göller Bölgesi'nde yer alan Türkiye'nin en derin göllerinden biri konumundaki Burdur Gölü kuraklıkla savaşıyor.

Burdur Gölü son dönemlerde yaşadığı  su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

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Göl son 35 yılda kapasitesinin 3'te 1'ini kaybetmesinin nedeni ise tarımsal sulama ve yer altı sularının aşırı derecede sondajlarla çekilmesi olarak belirtiliyor.

Gölle ilgili mutlaka bir çalışma yapılması gerektiğine ve gölün çekilmesinin neticelerini de doğru değerlendirmek gerektiğine işaret eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Göl çekilmesi halinde ne olacak? Bilim adamları bununla da ilgili bir takım öngörüleri ortaya koyuyor. Bunların en başında solunum yolu hastalıklarının ve kanser hastalıklarının başlangıcı olabileceğine dair birtakım somut sonuçlara dikkat çekiyorlar. Bunu da ciddiye almak zorundayız" diye konuştu.

Bilim insanları, Burdur Gölü için yaklaşık 5 ay önce Burdur Gölü'ndeki su çekilmesinin artık geri döndürülemez seviyede olduğunu söyledi. 

Araştırmacılar ise Burdur Gölü'nün yok olduğunu ve kurtarılmaz halde geldiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Gölü
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