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Bulgaristan-türkiye Sınırında Yangın…

HAMZABEYLİ’NİN KARŞISINDA LESOVO BÖLGESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

09 Ağustos 2020 Pazar 14:45
Bulgaristan-türkiye Sınırında Yangın…
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HAMZABEYLİ’NİN KARŞISINDA LESOVO BÖLGESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Sofya, 9 Ağustos 20 : Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Hazabeyli’nin karşısındaki Lesovo kasabası bölgesinde 5 bin dekarlık alana yayılan yangın kontrol altına alınamıyor.

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Lesovo’nun bağlı olduğu Hasköy İl Valiliği, bölgede afet durumu ilan ederken, yangının Topolovgrad ve Svilengrad şehirlerine doğru ilerlediğini, Tunca Nehri'ni de aştığını duyurdu.

Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova basına açıklamada, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Topolovgrad’a bağlı Prisadetz köyüne yaklaştığını belirtti.

Valiliğin çağrısı üzerine arazide çalışan itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına ordunun yardımı talep edildi. Bölge halkının da itfaiyecilere destek verdiği öğrenildi.

Ulusal Metroloji ve Meteoroloji Enstitüsü bugün doğu Bulgaristan’da 14 bölgedeki şiddetli rüzgar ve aşırı hava sıcaklığı nedeniyle yangın tehlikesi alarmı ilan etti.
(AA/HUR/SEL)
 

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