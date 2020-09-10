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Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bugün eşi ve kendisinin koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerinde test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

10 Eylül 2020 Perşembe 16:46
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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 Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bugün eşi ve kendisinin koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerinde test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

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Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabb'imizden acil şifalar dileriz."

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Son Güncelleme: 10.09.2020 17:11
Anahtar Kelimeler:
Eski TBMM Başkanı Ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
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