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Bu köpekleri sahiplenen 11 bin lira ceza ödeyecek

TBMM'ye sunulan Hayvan Hakları Kanun teklifine göre, Pitbull, Japanese Tosa, Fila Braselio ve Dogo Argentino cinsi köpekleri ve bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bu türlerin ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL para cezası verilecek.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:31
Bu köpekleri sahiplenen 11 bin lira ceza ödeyecek

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Bu hayvanlara el konularak, hayvan bakımevlerine götürülecek. Bu hayvanları teklif yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlar ise 6 ay içinde hayvanlarını kısırlaştırıp dijital veri tabanına kayıt ettirecekler. Kısırlaştırılıp kayıt altına alınan bu hayvanlar belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulmayacak. Aksi davranışta bulunanlara 11 bin TL ceza verilecek. Suçun tekrarı halinde de hayvanlara el konulacak. Bu dört tür köpeği sokağa terk eden hayvan sahiplerine de 34 bin TL para cezası verilecek.

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Son Güncelleme: 03.07.2021 09:34
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