Bozuk yoldaki çukurlara protesto için fidan diktiler

Aksaray Eskil ilçesi Kapıtaş- Akkaş yolu bozuk olması nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Bunu protesto etmek için yoldaki bozuk, asfaltı olmayan noktalara ağaç dikme eylemi yapıldığı ortaya çıktı.

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, "Bugün ilçemizde Kendini bilmez biri veya birileri devletimizin yoluna ağaç dikmiş. Adli mercilere müracaat edildi. Bu şahıslar yıllarca alışmış, devletin merasını haksız yere işgal etmiş, haksız kazanç elde etme peşinde koşan kişiler" dedi.

Yola ağaç dikip not bıraktılar

Aksaray Eskil ilçesi Kapıtaş- Akkaş yolunun bozuk olması nedeniyle kimliği belirsiz kişiler, yoldaki çukurlara ağaç dikerek protesto eylemi yaptı. Eylemi yapanlar ağaçların üzerine not yazılmış kağıtlar da astı. Kağıtta, "Doğayı sev yeşili koru, buramıza kadar geldi artık" notu yer aldı.

Yoldaki çukurlara dikilen ağaçlardan birine, "Doğayı sev yeşili koru, buramıza kadar geldi artık" notu asıldı / Fotoğraf: ANKA

İl Özel İdaresi sorumluluğundaki bu yola ağaç dikenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Fidanların jandarma ekipleri tarafından yoldan kaldırıldığı öğrenildi.

Olayın ardından açıklama yapan Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, "Bugün ilçemizde kendini bilmez biri veya birileri devletimizin yoluna ağaç dikmiş. Tabii süreci en başından beridir takip ederek bu olay içerisinde olan kişi ve kişiler hakkında adli mercilere müracaat edildi. Bu şahıslar yıllarca alışmış, devletin merasını haksız yere işgal etmiş, haksız kazanç elde etme peşinde koşan kişiler. Bu mera işgalini önledikten sonra şaşırdı elleri de boşa çıktı böyle saçma sapan bir olaya kalkıştı" dedi.

Yola dikilen fidanlar jandarme ekibi tarafından söküldü / Fotoğraf: ANKA

"Önümüzdeki hafta çalışmalarımız başlayacaktı"

Yolun İl Özel İdare sorumluluğunda olan bir yol olduğunu ve kısa süre önce bu yolun yapımı konusunda Özel İdare Müdürlüğü ile anlaşma sağladıklarını belirten Başkan Belgemen, açıklamasını şöyle sürdürdü: